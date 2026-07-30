Lucknow News: साइबर ठगों ने बुजुर्ग, महिला समेत पांच लोगों से उड़ाए 10.19 लाख
Lucknow News: साइबर जालसाजों ने लखनऊ के ठाकुरगंज और गाजीपुर में पांच लोगों के खातों से 10.19 लाख रुपये चुराए। जांच में पता चला कि बुजुर्ग महिला और अन्य लोगों से विभिन्न तरीकों से धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।
Lucknow News: साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग व महिला समेत पांच लोगों के खातों से 10.19 लाख रुपये पार कर दिए। साइबर थाना, पीजीआई, ठाकुरगंज और गाजीपुर में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू हुई है। आशियाना के अपरेश कुमार डेनिस दास के पेंशन खाते से लिंक भेजकर 2,17,868 रुपये निकाले गए। पीजीआई के महेश कुमार के खाते से यूपीआई के जरिए 5,40,857 रुपये उड़ा लिए गए। वृंदावन योजना की लता सक्सेना को क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट्स रिडीम करने का झांसा देकर 68,944 रुपये का चूना लगाया। ठाकुरगंज की राधा शुक्ला का मोबाइल हैक कर 69 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। गाजीपुर के विशाल ने आरटीओ एपीके फाइल क्लिक की तो चार बार में 1,21,881 रुपये गायब हो गए।
पुलिस जांच कर रही है।
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