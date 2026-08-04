Lucknow News: बच्ची पर हमला करने वाली गाय मालिक का सुराग नहीं लगा
Lucknow News: लखनऊ के अर्जुनगंज-सरसावा क्षेत्र में एक बच्ची पर हमले वाली गाय के मालिक का पता लगाने में नगर निगम पांच दिन बाद भी असफल रहा है। घटना के बाद तीन गायों को नगर निगम ने अपने कब्जे में लिया था, लेकिन कोई भी पशुपालक आगे नहीं आया। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है।
Lucknow News: लखनऊ। अर्जुनगंज-सरसावा क्षेत्र में एक बच्ची पर हमला करने वाली गाय के मालिक का पता लगाने में नगर निगम पांच दिन बाद भी सफल नहीं हो सका है। घटना के बाद नगर निगम ने क्षेत्र से तीन गायों को पकड़कर अपने कब्जे में लिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई भी पशुपालक इन गायों पर अपना दावा करने नहीं पहुंचा है। नगर निगम की पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि गाय पालक का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे ही संबंधित पशुपालक की पहचान होगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना स्थल से पकड़ी गई तीनों गायें अभी भी नगर निगम की निगरानी में हैं, लेकिन उन्हें लेने के लिए कोई आगे नहीं आया है।
आवारा पशुओं के खिलाफ अभियान जारी, 35 पकड़े
इधर, शहर में आवारा पशुओं की समस्या पर नियंत्रण के लिए नगर निगम का अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। चेहल्लुम को देखते हुए कुछ टीमों को जुलूस मार्गों पर तैनात किया गया, जबकि अन्य टीमों ने विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर 35 पशुओं को पकड़ा। पशु कल्याण विभाग की टीमों ने इंदिरा नगर, अलीगंज, निशातगंज, गोमती नगर, विभूति खंड और गीतापल्ली समेत कई क्षेत्रों में अभियान चलाया। इस दौरान 18 गाय, छह सांड, सात बछिया और चार बछड़ों सहित कुल 35 पशुओं को पकड़ा गया। पशु कल्याण अधिकारी ने कहा कि जो गाय खुला सड़क पर छोड़ेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाएगी।
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