Lucknow News: बच्ची पर हमला करने वाली गाय मालिक का सुराग नहीं लगा

Lucknow News: लखनऊ। अर्जुनगंज-सरसावा क्षेत्र में एक बच्ची पर हमला करने वाली गाय के मालिक का पता लगाने में नगर निगम पांच दिन बाद भी सफल नहीं हो सका है। घटना के बाद नगर निगम ने क्षेत्र से तीन गायों को पकड़कर अपने कब्जे में लिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक कोई भी पशुपालक इन गायों पर अपना दावा करने नहीं पहुंचा है। नगर निगम की पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि गाय पालक का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है और जैसे ही संबंधित पशुपालक की पहचान होगी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना स्थल से पकड़ी गई तीनों गायें अभी भी नगर निगम की निगरानी में हैं, लेकिन उन्हें लेने के लिए कोई आगे नहीं आया है।