Lucknow News: देवी का साया का डर दिखाकर टप्पेबाजों ने लूटे रुपये और जेवर
Lucknow News: रहीमाबाद क्षेत्र के बंजारन खेड़ा चौराहे पर एक साइकिल सवार दंपति को देवी का साया दिखाकर ठगी की गई। दंपति ने डर के चलते 656 रुपये और जेवर एक पन्नी में रखकर ठगों को दे दिए। पुलिस ने तहरीर पर केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू कर दिया है।
Lucknow News: रहीमाबाद क्षेत्र के बंजारन खेड़ा चौराहे के पास टप्पेबाज साइकिल सवार दंपति को देवी का साया और अनहोनी का डर दिखाकर उनसे 656 रुपये नकद और जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कैथुलिया गांव निवासी सतगुरु ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि गुरुवार सुबह करीब 11 बजे वह अपनी पत्नी कंचन और 11 माह के बच्चे के साथ साइकिल से बदौरा गांव मिट्टी लेने जा रहे थे। जैसे ही वे बंजारन खेड़ा चौराहे के आगे पहुंचे, एक अज्ञात व्यक्ति ने उनसे पता पूछा। कुछ ही देर बाद एक अपाचे बाइक सवार दूसरा युवक भी वहां आ पहुंचा।
आरोप है कि बाइक सवार ने बातचीत के दौरान अचानक कहा कि आप दोनों पर देवी का साया है और घर में जल्द कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। बचाव के लिए उसने कहा कि अपने पास रखे सभी रुपये और पत्नी के जेवर एक पन्नी में रख दो। इसके बाद कुछ दूरी तक पैदल चलते जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। ऐसा करने से अनहोनी टल जाएगी। डर और घबराहट में दंपति ने पन्नी में 656 रुपये और जेवर रख दिए और बताए अनुसार कुछ दूर पैदल चल दिए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो पन्नी गायब थी और दोनों ठग भी मौके से फरार हो चुके थे। इंस्पेक्टर अरुण कुमार त्रिगुनायक ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है। बाइक का नंबर और ठगों की पहचान के लिए आसपास के व्यापारियों और राहगीरों से भी पूछताछ की जा रही है।
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