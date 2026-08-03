Lucknow News: घूसकांड के बाद एलडीए में बड़ा फेरबदल, जोनल अधिकारियों की कुर्सियां बदलीं
Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण में इंजीनियर के 7.30 लाख रुपये की अवैध वसूली में पकड़े जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सभी प्रवर्तन जोन के अधिकारियों का बड़ा फेरबदल किया, जिसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश माना जा रहा है।
Lucknow News: लखनऊ विकास प्राधिकरण में 7.30 लाख रुपये की अवैध वसूली के आरोप में इंजीनियर के पकड़े जाने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। घूसकांड की आंच जोनल अधिकारियों तक पहुंचने की आशंका के बीच उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सोमवार को सभी प्रवर्तन जोन के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर फेरबदल कर दिया। प्राधिकरण में इसे केवल नियमित तबादला नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।
अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी, फिर भी उठते रहे सवाल
एलडीए में जोनल अधिकारी ही अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध निर्माणों की निगरानी और कार्रवाई के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। क्षेत्रीय अभियंता और अन्य प्रवर्तन कर्मी इन्हीं को रिपोर्ट करते हैं। ऐसे में किसी भी अवैध निर्माण के पनपने या उसके खिलाफ कार्रवाई न होने पर सबसे पहले जोनल अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठते हैं। प्राधिकरण में लंबे समय से यह आरोप लगते रहे हैं कि कुछ जोनल अधिकारी और अभियंता मिलकर अवैध निर्माणों से वसूली का खेल चलाते हैं। पूर्व में भी ऐसे मामलों के खुलासे हो चुके हैं।
किसे मिला कौन सा जोन
नए आदेश के अनुसार विशेष कार्याधिकारी रवि नंदन सिंह, जिनके पास पहले जोन-2 और जोन-5 की जिम्मेदारी थी, अब केवल जोन-1 का कार्यभार संभालेंगे। वहीं विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी को जोन-1 की जगह जोन-2 की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे चर्चित नियुक्ति स्मारक समिति के प्रबंधक मान सिंह की रही। पहली बार मायावती शासनकाल में बने स्मारकों से जुड़े किसी अधिकारी को एलडीए में लाकर जोनल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें जोन-3 की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अतुल कृष्ण सिंह को जोन-4, नजूल अधिकारी प्रभाकर सिंह को जोन-5, विहित प्राधिकारी विपिन शिवहरे को जोन-6 तथा उप सचिव माधवेश कुमार को जोन-7 का प्रभार सौंपा गया है.
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