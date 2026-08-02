Lucknow News: नए तैनात इंजीनियरों ने अवैध निर्माणों को बनाया कमाई का जरिया

Lucknow News: शहर में अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी जिन नए भर्ती इंजीनियरों पर थी उन्हीं ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। पिछले छह महीनों में चार इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिनमें से तीन निलंबित हो गए हैं। अवैध निर्माणों की निगरानी में गंभीरता बढ़ी है, लेकिन भ्रष्टाचार का खेल जारी है।

Lucknow News: शहर में अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी जिन नए भर्ती इंजीनियरों पर थी उन्हीं ने इसे कमाई का जरिया बना लिया। आरोप है कि अवैध निर्माणों को रोकने की बजाय इमारतों को कमाई का जरिया बना लिया है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पिछले छह महीनों के दौरान अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में चार नए भर्ती इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। तीन सस्पेंड हो चुके हैं। एक घूसखोरी में जेल जा चुका है। जबकि सात अन्य इंजीनियरों के खिलाफ शिकायतें शासन स्तर तक पहुंच गई हैं।

अवैध निर्माणों की आड़ में वसूली का खेल शहर के कई इलाकों में बिना मानचित्र स्वीकृति और नियमों के विपरीत बहुमंजिला इमारतों का निर्माण हो रहा है। आरोप है कि कुछ इंजीनियर बाहरी लोगों और कथित दलालों के साथ मिलकर ऐसे निर्माणों को संरक्षण देते हैं। निर्माण शुरू होने से लेकर पूरा होने तक वसूली का सिलसिला चलता रहता है। इसी वजह से अवैध निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है और आम नागरिकों का शोषण बढ़ रहा है।

गलत रिपोर्टों ने बढ़ाई मुश्किलें कई मामलों में मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत गलत रिपोर्टें लगाई गईं। अवैध निर्माणों को वैध दर्शाने या कार्रवाई टालने के लिए गलत आख्या देने के आरोप भी सामने आए हैं। हाल के चर्चित मामलों में कार्रवाई के घेरे में आए अधिकांश इंजीनियर नई भर्ती के हैं।

अलीगंज अग्निकांड और विजिलेंस कार्रवाई से बढ़ी सख्ती अलीगंज अग्निकांड के बाद अवैध निर्माणों और उनकी निगरानी को लेकर कई सवाल उठे थे। जांच के दौरान संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी चर्चा में रही। वहीं एक दिन पहले ही विजिलेंस टीम ने एक इंजीनियर को कथित रूप से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया। यह इंजीनियर भी नई भर्ती का है।

तीन निलंबित, कई और जांच के दायरे में पिछले महीनों में तीन इंजीनियरों को निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा सात अन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच चल रही है। शासन स्तर पर इन मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की जा रही है।

कमाई की होड़ ने बढ़ाई चिंता अवैध निर्माणों से होने वाली कथित कमाई ने कुछ इंजीनियरों के बीच प्रतिस्पर्धा जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इसका सीधा असर शहर की नियोजित विकास व्यवस्था पर पड़ रहा है। यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अवैध निर्माणों का जाल और फैल सकता है तथा आम लोगों की सुरक्षा और हित दोनों प्रभावित हो सकते हैं।