Lucknow News: प्रार्थना सभा स्थल की आड़ में चल रहा धर्मांतरण का जाल

Lucknow News: ग्रामीणों में चर्चनुमा स्थल और इसकी संदिग्ध गतिविधियों को लेकर आक्रोश है। आरोप है कि कुछ दबंगों ने ताला तोड़कर मिशन परिसर में अवैध कब्जा कर लिया और लाखों रुपये का सामान गायब कर दिया। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच चल रही है।

Lucknow News: क्षेत्र के एक चर्चनुमा स्थल व इसमें चलने वाली संदिग्ध गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। एक पक्ष का आरोप है कि इस चर्चनुमा सभा स्थल और उसकी संदिग्ध गतिविधियों के लिए कानूनी आड़ ली जा रही है। आरोप है कि न्यायालय की शरण लेकर मिशन परिसर को दोबारा हासिल करने और वहां फिर से धर्मांतरण जैसी अवांछित गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है।​ इस नए पहलू के सामने आने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। उधर, असलीगढ़ी स्थित एक मिशन परिसर पर कब्जे और उसकी गतिविधियों को लेकर विवाद गहरा गया है। न्यायालय के आदेश पर नगराम पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ ताला तोड़कर परिसर में जबरन घुसने, लाखों रुपये का सामान गायब करने, अवैध कब्जा जमाने और जान से मारने की धमकी देने की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ, इस पूरे मामले में धर्मांतरण के एंगल से भी इलाके में सुगबुगाहट तेज हो गई है。

ताला तोड़कर लाखों का सामान गायब करने का आरोप : ​अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र के अनुसार, उन्नाव के तरगांव निवासी शिवम सिंह ने बताया कि वह प्रेसबिटेरियन मिशन फील्ड की ओर से असलीगढ़ी स्थित मिशन परिसर की देखरेख के लिए अधिकृत हैं। उन्होंने दावा किया कि परिसर में पिछले 25 वर्षों से संस्था के लोग रह रहे थे।​ आरोप लगाया कि संस्था के लोगों की गैरहाजिरी का फायदा उठाकर कुछ दबंगों ने परिसर का ताला तोड़ दिया और अवैध कब्जा कर लिया। आरोपियों ने अंदर रखा गैस सिलेंडर, चूल्हे, मिक्सी, इन्वर्टर, बैटरी, सिलाई मशीनें, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सीमेंट और सरिया समेत लाखों रुपये का कीमती सामान गायब कर दिया।

सात नामजद पर मुकदमा दर्ज ​न्यायालय के कड़े रुख के बाद नगराम पुलिस ने जितेंद्र सिंह, सुधाकर सिंह उर्फ सुधर, पवनशाल, नेहा सिंह, बिंदेश्वरी सिंह, राजेश्वरी सिंह और नंदनी सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मलखान की कार्यवाही के बाद बाहरी भागे, अब उपजा विवाद : निगोहां के मलखान पर धर्मांतरण की कार्यवाही के बाद यहां रहने वाले बाहरी ईसाई धर्म के लोग भाग निकले और कुछ दिनों के लिए यहा भी सभाएं बंद हो गई। मामला शांत होने के बाद चर्चुनामा सभास्थल की कब्जेदारी को लेकर विवाद शुरू हुआ तो मामला न्यायालय पहुंच गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद नगराम पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

आधा दर्जन लोगों का अभी भी आ रहा वेतन : ग्रामीणों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया असली गढ़ी की चर्चनुमा सभा स्थल से जुड़े और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले आधा दर्जन से अधिक लोगों का वेतन अभी भी आ रहा है। यही दिखाकर ये लोग गरीब निचले स्तर पर जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को यही दिखाकर उन्हें ईसाई धर्म से जुड़ने का लालच देते है।