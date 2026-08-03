Lucknow News: मलिहाबाद कसमंडी कला में कंसा किला स्थल मकबरा या शिव मंदिर सोमवार को एक बार फिर यह विवाद तूल पकड़ने लगा। लाखन आर्मी के अध्यक्ष सूरज पासी समर्थकों के साथ 108 गांवों की मिट्टी और जल लेकर किले पर जलाभिषेक करने पहुंचे थे। हालांकि, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बैरीकेडिंग लगाकर सूरज पासी को मौके पर जाने से रोका गया। वह वहीं पर सड़क पर जलाभिषेक करके चले गए। दरअसल, बीते मई महीने से यहां का विवाद चल रहा है। एक पक्ष कंसा किला को शिव मंदिर और दूसरा पक्ष मकबरा बता रहा है। सावन के पहले सोमवार पर सूरज पासी फिर अपने करीब 200 समर्थकों के साथ जलाभिषेक करने के लिए रवाना हुए।