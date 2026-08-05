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Lucknow News: कार का पीछा कर हमला, फायरिंग का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - भागते समय तीन बाइकों में मारी टक्कर, दो घायल - पीड़ित ने थाने में कार का पीछा कर हमला, फायरिंग का आरोप

Lucknow News: कार का पीछा कर हमला, फायरिंग का आरोप

Lucknow News: पारा इलाके में पत्नी और बच्चे के साथ जा रहे एक कार सवार ठेकेदार ने बुधवार को दबंगों पर कार का पीछा कर हमला करने और फायरिंग करने का आरोप लगाया है। हमले से बचने के लिए कार चालक ने तेज रफ्तार में गाड़ी भगाई तो रास्ते में तीन बाइकों और एक कार में टक्कर मार दी। हादसे में दो युवक घायल हो गए। कार सवार ठेकेदार ने जान बचाने के लिए बुद्धेश्वर चौकी पहुंचकर शरण ली। वहीं क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों और घायलों ने भी कार चालक के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कृष्णानगर के पंडित खेड़ा निवासी रंजीत यादव मकान बनाने की ठेकेदारी करते हैं।

रंजीत ने बताया कि बुधवार दोपहर वह पत्नी और बच्चे के साथ कार से पत्नी का बीएड में दाखिला कराने जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार पारा क्षेत्र से गुजरी, तभी बाइक सवार कई अज्ञात लोग उनका पीछा करने लगे। आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडे और ईंट-पत्थरों से कार पर हमला कर दिया। रंजीत के अनुसार हंसखेड़ा के पास आरोपियों ने फायरिंग भी की। जान बचाने के लिए रंजीत ने कार की स्पीड बढ़ा दी। इस दौरान भगदड़ में उनकी कार ने तीन बाइकों और एक कार में टक्कर मार दी। टक्कर से दो बाइक सवार युवक घायल हो गए। कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। रंजीत किसी तरह कार चलाकर बुद्धेश्वर चौराहे पर पुलिस चौकी पहुंचे। काकोरी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। इधर रंजीत ने अज्ञात दबंगों के खिलाफ हमला और फायरिंग की तहरीर दी। वहीं जिन वाहनों में टक्कर लगी उनके मालिकों और घायलों ने भी रंजीत के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने की लिखित शिकायत की है। इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर ले ली गई है। प्रारंभिक जांच में फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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