Lucknow News: निर्माणाधीन अपार्टमेंट के सातवें तल से गिरे मजदूर, चार घायल

Lucknow News: महानगर के विज्ञानपुरी मोहल्ले में निर्माणाधीन 16 मंजिला एक अपार्टमेंट में गुरुवार दोपहर पाढ़ टूटने से चार मजदूर सातवें तल से नीचे गिर गए। घायलों को क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक का पैर टूट गया जबकि दो और मजदूरों की हालत नाजुक है। चौथे की चोट सामान्य है। नामचीन बिल्डर के अपार्टमेंट में हुए हादसे की सूचना पर पुलिस, प्रशासन और एलडीए के आला अफसर मौके पर पहुंचे। एसीपी महानगर अंकित कुमार के मुताबिक घायल मजदूरों में बिहार के समस्तीपुर निवासी छोटू कुमार (28), सुरेन्द्र कुमार (45), निक्कू (24) और मोनू (25) हैं। चारों विज्ञानपुरी में निर्माणाधीन अपार्टमेंट के सातवें तल पर प्लास्टर कर रहे थे। मजदूरों ने लोहे के पाइप की पाढ़ बना रखी थी। पाइप किनारे में खंभे और शटरिंग से बंधे थे। उसी पर चारों मजदूर खड़े होकर दीवार पर प्लास्टर कर रहे थे। इस बीच एकाएक पाइप टेढ़ा हुआ और पाढ़ टूट गई। चारों मजदूर नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख-पुकार सुनकर दौड़े कर्मचारियों और व्यवस्थाधिकारियों ने शटरिंग के नीचे दबे हुए चारों मजदूरों को आनन फानन निकाला। उन्हें क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं, एक सामान्य है। घटना की जानकारी पर महानगर पुलिस, जिला प्रशासन और एलडीए के अफसर मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया और चले गए। एसीपी ने बताया कि घायलों का उपचार चल रहा है। एक का पैर टूटा है दो अन्य को भी चोट ज्यादा है। चौथे को कम लगी है। अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। जांच की जा रही है.