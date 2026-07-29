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Lucknow News: कांग्रेस की महिला इकाई ने फूंका प्रहलाद जोशी और कंगना का पुतला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ में कांग्रेस की महिला इकाई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला जलाया। ममता चौधरी ने कंगना के बयान को महिलाओं का अपमान बताते हुए माफी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं शामिल थीं, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया।

Lucknow News: कांग्रेस की महिला इकाई ने फूंका प्रहलाद जोशी और कंगना का पुतला

Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश कांग्रेस की महिला इकाई ने बुधवार को मध्य जोन की अध्यक्ष ममता चौधरी की अगुआई में नवनियुक्त केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और भाजपा सांसद कंगना रनौत का पुतला फूंका। लखनऊ के हैदरगंज तिराहे के पास पुतला फूंका गया, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने आंदोलनरत महिलाओं को हिरातस में ले लिया और उन्हें मिल एरिया पुलिस चौकी ले जाया गया। ममता चौधरी ने कहा कि कंगना रनौत ने देश की बेटियों को गटर छाप कहकर देश की महिलाओं का अपमान किया है। उन्हें देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। प्रह्लाद जोशी ने अभी दो साल पहले बिलकीस बानो केस के आरोपियों को जेल से रिहा होने पर उनके लिए कहा था कि वे दोषी नहीं हैं।

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विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से शहाना सिद्दीकी, सुशीला शर्मा, डॉ. ऋचा कौशिक, शीला मिश्रा, तनवीर फातिमा, उरूसा राना, लता दुबे, पूजा सिंह, बबिता श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहीं।

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