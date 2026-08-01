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Lucknow News: नगर आयुक्त ने चकबस्त में धीमी निर्माण गति पर जताई नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने चकबस्त में बन रहे जोनल कार्यालय के निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए और नगर निगम की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। विभिन्न परियोजनाओं की नियमित निगरानी कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।

Lucknow News: नगर आयुक्त ने चकबस्त में धीमी निर्माण गति पर जताई नाराजगी

Lucknow News: नगर आयुक्त गौरव कुमार ने चकबस्त में बन रहे जोन-1 के नए जोनल कार्यालय की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा इसे शीघ्र पूरा कराने के कड़े निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने शनिवार को नगर निगम की विभिन्न विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता परखी। नगर आयुक्त ने अमृत योजना के तहत विकसित की जा रही हैवतमऊ झील का निरीक्षण किया। कुछ शेष बचे छोटे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत रजनी खंड में निर्माणाधीन नाले का कार्य में तेजी लाकर जल्द पूरा करने को कहा।

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सेक्टर-जी स्थित कथा पार्क में बन रहे कम्युनिटी सेंटर का भी जायजा लिया। नगर आयुक्त ने जोन-8 में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नगर निगम शहर में कुल 40 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करा रहा है। सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। कश्मीरी मोहल्ला इंटर कॉलेज में निर्माणाधीन कक्षाओं और अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (सिविल) महेश वर्मा सहित संबंधित अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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