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Lucknow News: संचारी रोगों से बचाव को स्कूलों में स्वच्छता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - परिषदीय स्कूलों में साफ-सफाई के निर्देश लखनऊ, प्रमुख संवाददाता परिषदीय प्राथमिक व

Lucknow News: संचारी रोगों से बचाव को स्कूलों में स्वच्छता अभियान

Lucknow News: परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में मच्छर व जलजनित रोगों से बचाव के लिए स्वच्छता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय परिसर में कहीं भी जलभराव न हो। विद्यालय परिसर, कक्षाओं, शौचालयों, पेयजल स्रोतों व रसोईघर की नियमित सफाई की जाएगी।महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूलों में जलभराव न हो। मच्छरों के प्रकोप से छात्रों को बचाया जाए। जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाए। मच्छरों से बचाव के लिए एंटी लार्वा छिड़काव कराया जाए। स्कूलों में कबाड़ व कूड़े का निस्तारण किया जाए।

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था की जाए। छात्रों को स्वच्छता, हाथ धोने और वर्ष ऋतु में होने वाले रोगों के बारे में जानकारी दी जाए। सभी स्कूलों को स्वच्छता से संबंधित कार्यों के दो-दो फोटोग्राफ ईमेल से महानिदेशालय को भेजने होंगे।

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