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Lucknow News: शास्त्रीय संगीत से मोहा मन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: आरडब्लू ए ब्लॉक इन्दिरा नगर ने ए ब्लॉक में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के युवा कलाकार अंकित सिंह और तुषार सहाय ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। महासचिव सुनील त्यागी और अन्य वरिष्ठ लोग भी आयोजन में उपस्थित थे।

Lucknow News: शास्त्रीय संगीत से मोहा मन

Lucknow News: आरडब्लू ए ब्लॉक इन्दिरा नगर की ओर से ए ब्लॉक में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के युवा कलाकार अंकित सिंह एवं तुषार सहाय अपनी सुरीली प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर आरडब्लूए के महासचिव सुनील त्यागी समेत आरके जोशी, अतुल कात्याल, सुधांशु मणि, मुकुलिका, बीना व अन्य मौजूद रहे।

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