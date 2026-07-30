Lucknow News: जहां पहुंचे अफसर, वहीं मिला कूड़े का पहाड़

Lucknow News: नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के औचक निरीक्षण में शहर की सफाई व्यवस्था की बुधवार को बड़ी पोल खुल गई। जिन स्थानों को एक वर्ष पहले पूरी तरह कचरा मुक्त कर दिया गया था, वहीं अब दोबारा कूड़े के बड़े-बड़े ढेर मिले। नगर आयुक्त गौरव कुमार जब देवा रोड स्थित नौबस्ता कला क्षेत्र पहुंचे तो वहां खुले में कूड़े का पहाड़ देखकर हैरान रह गए। कंपनी पर जुर्माना लगाने के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार केवल नौबस्ता कला ही नहीं, बल्कि पुराने लखनऊ के ठाकुरगंज, चौक, मेहंदीगंज तथा जोन-3 के जानकीपुरम विस्तार में रेलवे लाइन के किनारे भी बड़े पैमाने पर खुले में कचरा डंप किया गया है। इन स्थानों पर अस्थायी डंपिंग यार्ड बना दिए गए हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई।