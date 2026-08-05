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Lucknow News: स्मार्ट सिटी वॉर रूम के निरीक्षण में मिलीं बड़ी संख्या में लंबित शिकायतें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने स्मार्ट सिटी वॉर रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और शिकायतों की प्रक्रिया की गहन समीक्षा की। शिकायतों के समाधान में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी और कर्मचारियों की उपस्थिति की भी जांच की।

Lucknow News: स्मार्ट सिटी वॉर रूम के निरीक्षण में मिलीं बड़ी संख्या में लंबित शिकायतें

Lucknow News: नगर निगम की शिकायत निस्तारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अपर नगर आयुक्त अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बुधवार को स्मार्ट सिटी वॉर रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही 311 ऐप और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की पूरी प्रक्रिया की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त ने यह जानकारी ली कि नागरिकों की शिकायतें किस प्रकार संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाती हैं और उनके समाधान में कितना समय लग रहा है। उन्होंने निस्तारित दिखाए गए मामलों की भी जांच की और यह परखा कि शिकायतों का समाधान केवल कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक रूप से किया गया है या नहीं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे नागरिकों को एक ही समस्या के लिए बार-बार शिकायत दर्ज न करनी पड़े। समीक्षा के दौरान कई शिकायतें लंबित मिलने पर अपर नगर आयुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने 311 ऐप के माध्यम से नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति भी जांची। क्लर्क, अभियंता, एसएफआई समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यस्थल पर उपस्थित रहें तथा ऐप आधारित उपस्थिति प्रणाली की नियमित निगरानी की जाए।

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