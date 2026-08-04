Lucknow News: बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ती है संस्कारशाला

Lucknow News: बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ती है संस्कारशाला
Lucknow News: लखनऊ में दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान ने बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए संस्कारशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में खेल और गतिविधियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और जीवन में गुरु के महत्व को बताया गया। साध्वी ऋतु भारती ने बच्चों को भारतीय परिधान और परंपराओं की जानकारी दी।
Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से बुधवार को तेलीबाग स्थित साईं गेस्ट हाउस में बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए संस्कारशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल और अन्य क्रियाकलापों के जरिए छोटे -छोटे बच्चों को भारतीय संस्कृति की गरिमा को समझाया। इसके साथ ही जीवन में गुरु के महत्व को बताया। इस दौरान सांस्थान की संयोजिका साध्वी ऋतु भारती ने बच्चों को भारतीय परिधानों की जानकारी दी। उनको धारण करने और महत्व को बताया। बड़ो का आदर करने और चारण स्पर्श कर प्रणाम करना का सही तरीका बताया। अंत में ओम के उच्चारण कराया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।