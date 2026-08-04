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Lucknow News: बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ती है संस्कारशाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ में दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान ने बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए संस्कारशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में खेल और गतिविधियों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और जीवन में गुरु के महत्व को बताया गया। साध्वी ऋतु भारती ने बच्चों को भारतीय परिधान और परंपराओं की जानकारी दी।

Lucknow News: बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ती है संस्कारशाला

Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान की ओर से बुधवार को तेलीबाग स्थित साईं गेस्ट हाउस में बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिए संस्कारशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल और अन्य क्रियाकलापों के जरिए छोटे -छोटे बच्चों को भारतीय संस्कृति की गरिमा को समझाया। इसके साथ ही जीवन में गुरु के महत्व को बताया। इस दौरान सांस्थान की संयोजिका साध्वी ऋतु भारती ने बच्चों को भारतीय परिधानों की जानकारी दी। उनको धारण करने और महत्व को बताया। बड़ो का आदर करने और चारण स्पर्श कर प्रणाम करना का सही तरीका बताया। अंत में ओम के उच्चारण कराया।

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