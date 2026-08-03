Lucknow News: सख्त सुरक्षा के बीच आज निकलेगा चेहलुम का पारम्परिक जुलूस

Lucknow News: लखनऊ में कर्बला के बहत्तर शहीदों के चेहलुम की तैयारियाँ जोरों पर हैं। जुलूस इमामबाड़ा नाजिम साहब से निकलेगा, जिसमें विभिन्न अंजुमनें शामिल होंगी। मौलाना कल्बे अहमद नकवी द्वारा मजलिस का आयोजन होगा, जबकि प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक की है।

Lucknow News: लखनऊ , कार्यालय संवाददाता कर्बला के बहत्तर शहीदों के चेहलुम के मौके पर मंगलवार को इमामबाड़ा नाजिम साहब विक्टोरिया स्ट्रीट से जुलूस निकाला जायेगा। इससे पूर्व दोपहर एक बजे मौलाना कल्बे अहमद नकवी मजलिस को खिताब करेंगे। मजलिस के बाद शहर की करीब दो सौ अधिक अंजुमनें अपने अलम के साथ नौहाख्वानी व सीनाजनी करती हुई अकबरी गेट, नक्खास, टूरियागंज, हैदरगंज, बुलाकी अड्डा होते हुए कर्बला तालकटोरा जायेंगी। कर्बला तालकटोरा में दोपहर 2 बजे अंजुमन हैदरी महमूदाबाद काफिला-ए-बनी असद की जियारत करायेगी। इसके साथ ही मंगलवार को ही अजादार इमामबाड़ा शाहनजफ हजरतगंज से दोपहर 12 बजे, रौजाए हजरत अली सरफराजगंज से दोपहर 1.20 बजे,बाराही सादात से कर्बला तालकटोरा सुबह 6 बजे और कर्बला अब्बासिया बक्शी का तलाब से सुबह 10 बजे कर्बला तालकटोरा के लिए पैदल सफर करेंगे। चेहलुम के मौके पर दुनिया भर से अजादार इराक चेहलुम मनाने जाते है और वहा नजफ शहर स्थित रौजाए हजरत अली से कर्बला शहर में स्थित रौजाए इमाम हुसैन तक लगभग 80 किलोमीटर पैदल सफर करते हैं। उसी तरह यहां भी शाहनजफ सहित विभिन्न इमामबाड़ों से कर्बला तालकटोरा तक अजादार कल दोपहर 12 बजे पैदल सफर करेंगे।

शहादत का जिक्र सुन अश्कबार हुए अजादार हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के चेहलुम की पूर्व संध्या पर सोमवार को मजलिस ओ मातम का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। इमामबाडा शाहनजफ हजरतगंज में मौलाना मोहम्मद तकी नक़वी ने मजलिस को खिताब किया। मौलाना ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज इस्लाम महफूज है। मौलाना ने जब कर्बला वालों की दर्दनाक शाहदतों का जिक्र किया तो हर आंख अश्कबार हो गई। मजलिस के बाद अंजुमनों ने नौहाख्वानी की। वक्फ कर्बला अजमतुद्दौला बहादुर मेंहदीगंज में मौलाना गुलरेज नकी ने मजलिस को खिताब किया। इसके बाद आग पर मातम हुआ। इममाबाड़ा (कनीज अब्बास ) शकील रिजवी अब्बास नगर मुफ्तीगंज में मजलिस को मौलाना अरशद हुसैन मूसवी ने खिताब किया। इसके साथ ही इमामबाड़ा कनीज-ए-जहरा बेगम हसन पुरिया, इमामबाड़ा रियासत हुसैन (रजा अब्बास) मंसूर नगर, कर्बला मुंशी फजल-ए-हुसैन हैदरगंज, कर्बला तालकटोरा, इमामबाड़ा सिबतुर रजा मकबरा आलिया गोलागंज, आफाक मंजिल सज्जादबाग समेत अन्य इमामाबाड़ों में मजलिस हुई।

पुलिस अधिकारियों ने जुलूस मार्ग पर रूट मार्च निकाला चेहल्लुम जुलूस की सुरक्षा और तैयारियों को लेकर गोल्डन पैलेस, अकबरी गेट पर उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक हुई। बैठक में ज्वाइंट सीपी, डीसीपी पश्चिम, एसीपी चौक, एसीपी बाजार खाला सहित तमाम थानों के प्रभारी और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जुलूस के रूट, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी, ट्रैफिक डायवर्जन और जायरीन की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि जुलूस मार्ग पर बिजली, पानी, मेडिकल कैंप और सबील के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और अफवाहों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के बाद अकबरी गेट से तालकटोरा कर्बला तक रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च का नेतृत्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने किया। इस दौरान पुलिस बल ने पूरे रूट की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और दुकानदारों व स्थानीय लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की।