Lucknow News: लोकबंधु अस्पताल में महिला मरीज की मौत, हंगामा और मारपीट, दो घंटे प्रभावित रहा इमरजेंसी का इलाज

Lucknow News: लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत पर परिजनों ने हंगामा और मारपीट की, जिससे दो घंटे इमरजेंसी सेवाएं बाधित रहीं।

लोकबंधु अस्पताल में महिला मरीज की मौत, हंगामा और मारपीट, दो घंटे प्रभावित रहा इमरजेंसी का इलाज

Lucknow News: लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। लोकबंधु अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो जाने के बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा हुआ। नाराज परिजनों ने इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए अस्पताल के दस्तावेज लेकर भागने की कोशिश की। हंगामा शांत कराने पहुंचे डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ परिजनों की नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसमें एक संविदा कर्मचारी को पीट दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान करीब दो घंटे तक अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों का इलाज बुरी तरह प्रभावित रहा। पूजा के दौरान बेहोश हुई थीं महिला

परिवार का हंगामा सरोजनीनगर के पिपरसंड निवासी रंजना सिंह (45) को शुक्रवार सुबह पूजा करते समय अचानक चक्कर आ गया, जिसके बाद वह गश खाकर घर में ही गिर पड़ीं। परिजनों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। मृतका के पति शिवमोहन का आरोप है कि एम्बुलेंस पहुंचने में करीब 25 मिनट का वक्त लग गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर एम्बुलेंस पहुंचने के बाद परिजन रंजना को सरोजनीनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए, जहां इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उन्हें देखा और हालत को देखते हुए तत्काल लोकबंधु अस्पताल रेफर कर दिया। लोकबंधु पहुंचने पर इमरजेंसी में डॉक्टरों ने रंजना को भर्ती कर लिया और ईसीजी सहित अन्य जरूरी जांचें कराईं। इलाज के दौरान ही करीब ढाई बजे उनकी मौत हो गई।

मौत के बाद का हंगामा मौत की खबर मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने मरीज से जुड़े इलाज दस्तावेज लेकर भागने की कोशिश की। इसे रोकने पहुंचे डॉक्टरों और स्टाफ के साथ परिजनों की झड़प हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में तब्दील हो गई। इस दौरान परिजनों ने संविदा कर्मचारी अनुज की पिटाई कर दी।

आपातकालीन सेवाएं प्रभावित इस पूरे हंगामे के चलते अस्पताल में करीब दो घंटे तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, जिससे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों का इलाज भी प्रभावित हुआ। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अस्पताल प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा बल की मदद लेनी पड़ी, इसके बाद जाकर हालात सामान्य हो सके。