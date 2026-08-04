Lucknow News: प्रभु राम का प्राकट्य होते ही सारे संसार में आनंद छा गया - शंकरदास
Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। प्रभु श्री राम सच्चिदानंद हैं। यदि जीवन में आनंद चाहिए तो राम
Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। प्रभु श्री राम सच्चिदानंद हैं। यदि जीवन में आनंद चाहिए तो राम को अपने जीवन में लाना होगा। विराजखंड, गोमतीनगर स्थित विराजेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्री राम कथा में मंगलवार को प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की कथा सुनाते हुए यह बात कथा व्यास शंकरदास जी ने कही। उन्होंने कहा कि जब प्रभु राम का प्राकट्य हुआ, तो संपूर्ण सृष्टि में हर्षोल्लास छा गया, प्रकृति ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। अयोध्या नगरी में आनंद छा गया। शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलने लगीं और नदियां प्रसन्नता से बहने लगीं। आकाश से देवताओं ने दुंदुभि बजाई और फूलों की वर्षा की।
उन्होंने कहा कि रामकथा प्रभु को पाने का सर्वोत्तम रास्ता है। सबको प्रतिदिन रामकथा का गुणगान करना चाहिए। इस अवसर पर मंदिर के प्रबंधक आशुतोष उपाध्याय, केएन राय, अमरनाथ राय, सदानंद मिश्रा, अरुणेंद्र त्रिपाठी, अमरजीत सिंह, राजीव त्रिपाठी, सुधा सिंह, स्वर्णा श्रीवास्तव, अमिता द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।