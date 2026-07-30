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Lucknow News: इमाम ने बच्चे के पेट पर लात मारी, बेल्ट से पीटा, शिकायत पर स्कूल से निकाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: मलिहाबाद के सफा पब्लिक स्कूल में शिक्षक इमाम ने कक्षा चार के छात्र हमजा खान को लात-घूंसों से पीटा और स्कूल से निकाल दिया। अभिभावकों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। बच्चे का आरोप है कि पीटने के बाद शिक्षक ने पैसे देकर मामला खत्म करने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Lucknow News: इमाम ने बच्चे के पेट पर लात मारी, बेल्ट से पीटा, शिकायत पर स्कूल से निकाला

Lucknow News: मलिहाबाद में मोहान रोड स्थित सफा पब्लिक स्कूल में शिक्षक (इमाम) ने गुरुवार को दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। कक्षा चार के मासूम छात्र हमजा खान के पेट में लात मारी। घूसों और बेल्ट से जमकर पीटा। इसके बाद टीसी काटकर उसके हाथ में थमाई और धक्के देकर स्कूल से निकाल दिया। अभिभावकों ने मलिहाबाद थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी। स्कूल प्रबंधन से भी शिक्षक को निकालने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मलिहाबाद कस्बा मिर्जागंज निवासी तारिक हबीब खान व्यवसायी हैं। उनका बेटा हमजा खान सफा स्कूल से कक्षा चार का छात्र है। हमजा के मुताबिक गुरुवार दोपहर क्लास में बच्चे शोर कर रहे थे। इस बीच इमाम आ गए। उन्होंने डपटा और हाथ पकड़कर खींच लिया। पेट में लात मार दी। इसके बाद घूसों और बेल्ट से जमकर पीटा। रोने पर मुंह दबा दिया। फिर प्रिंसिपल के पास लेकर पहुंचे। वहां से टीसी काटी और हाथ में थमाकर स्कूल से निकाल दिया। दोपहर छुट्टी के समय घरवाले लेने पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी दी। इसके बाद बच्चे ने पिता ताहिर हबीब के साथ मलिहाबाद थाने पहुंचकर घटना की तहरीर दी। इंस्पेक्टर सुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिली है जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी。

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पीटने के बाद कहा रुपये ले लो मामला खत्म करो, वीडियो वायरल :

बच्चे का आरोप है कि पिटाई के बाद इमाम ने उससे कहा कि रुपये ले लो मामला खत्म करो। गुरुवार को थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद यह जानकारी बच्चे ने दी। बच्चे के इस आरोप का वीडियो भी सोशल मीडिया पर भी viral हो गया। ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या घटना के बाद शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई?
हाँ, अभिभावकों ने मलिहाबाद थाने पहुंचकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी।
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