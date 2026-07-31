Lucknow News: युवक पर जानलेवा हमला, छह नामजद

Lucknow News: पीजीआई क्षेत्र के एल्डिको स्थित बलिया हाउस में रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर छह नामजद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, फतेहपुर जिले के थाना लालौली क्षेत्र के ग्राम कोर्रा कनक निवासी विपिन सिंह वर्तमान में एल्डिको स्थित बलिया हाउस में रहकर काम करते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि 29 जुलाई की रात 10:30 बजे वह घर के बाहर रिश्तेदारों और परिचितों के साथ बैठे थे। स्कॉर्पियो से आए कुछ लोगों ने विपिन पर रॉड और कील लगे डंडों से हमला कर दिया। हमले में विपिन के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं। उसे पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पीड़ित की तहरीर के आधार पर पीजीआई पुलिस ने विकास सिंह तोमर, ऋषु सिंह, प्रदीप सिंह उर्फ चुन्नू, वीरेंद्र प्रताप गौड़ उर्फ बीरू, शिवम सिंह कछवाहा और शिवम अवस्थी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है.