Lucknow News: मंगेतर के साथ लौट रही युवती को रास्ते में रोककर पीटा, घर तक पीछा कर कई लोगों ने बोला दोबारा हमला

Lucknow News: लखनऊ में एक युवती और उसके मंगेतर के साथ बर्बरता से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि रास्ते में एक व्यक्ति ने उनकी स्कूटी रोकी और बाद में कई लोगों ने घर के बाहर आकर उनकी पिटाई की। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है और जांच जारी है।

मंगेतर के साथ लौट रही युवती को रास्ते में रोककर पीटा, घर तक पीछा कर कई लोगों ने बोला दोबारा हमला

Lucknow News: लखनऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र की गीता विहार कॉलोनी, माढ़रमऊ में गुरुवार शाम एक युवती और उसके मंगेतर के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि पहले रास्ते में स्कूटी रुकवाकर दोनों की पिटाई की गई और बाद में कई लोगों ने घर के बाहर घेरकर दोबारा हमला बोल दिया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से सीतापुर के खैराबाद निवासी मुस्कान सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने मंगेतर नवोदित अग्रवाल के साथ बाजार से अपने कमरे की ओर लौट रही थीं। आरोप है कि रास्ते में प्रमोद कुमार नामक व्यक्ति ने उनकी स्कूटी जबरन रुकवा ली और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। किसी तरह दोनों खुद को बचाते हुए वहां से निकले। इसके बाद नवोदित, मुस्कान को उनके कमरे तक सुरक्षित छोड़ने पहुंचा。

दूसरा हमला और धमकी पीड़िता के मुताबिक कुछ ही देर बाद प्रमोद कुमार अपनी पत्नी अर्चना और पवन शर्मा, श्यामजी अवस्थी, कृष्ण कुमार, अमित मिश्रा समेत करीब 5-7 अन्य लोगों को लेकर उनके घर के बाहर पहुंच गया। आरोप है कि इन लोगों ने मुस्कान और नवोदित को चारों तरफ से घेर लिया और फिर से मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों को जान से मारने की धमकी भी दी। अचानक हुए इस दूसरे हमले से इलाके में दहशत फैल गई और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए।

पुलिस कार्रवाई और जांच घटना के बाद डरे-सहमे पीड़ितों ने बिना देर किए पुलिस से शिकायत की। मुस्कान की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की असल वजह क्या थी, इस बिंदु पर भी पुलिस पूछताछ कर रही है।