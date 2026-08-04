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Lucknow News: घूसखोरी कांड के बाद चर्चा में आए अमराई गांव के नारायण कॉम्प्लेक्स पर टिकीं लोगों की नजरें

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: रिश्वत कांड में पकड़े गए इंजीनियर के जेल जाने के बाद नारायण कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एवाल्दीन ने साढ़े सात लाख रुपये की घूस ली थी। स्थानीय लोग जानना चाहते हैं कि बिना नक्शा स्वीकृत किए खड़ी इस इमारत पर कार्रवाई होगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

Lucknow News: घूसखोरी कांड के बाद चर्चा में आए अमराई गांव के नारायण कॉम्प्लेक्स पर टिकीं लोगों की नजरें

Lucknow News: रिश्वत कांड में पकड़े गए जेई के जेल जाने के बाद अब सबकी नजरें उस बिल्डिंग पर हैं जिसके मालिक से इंजीनियर ने घूस लिया। अमराई गांव स्थित नारayan कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के लिए ही इंजीनियर दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चन्द्र प्रकाश यादव व बिचौलिए श्रवण कुमार ने साढ़े सात लाख रुपये घूस लिए थे। विजिलेंस ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ा था। अब उस बहुचर्चित कॉम्प्लेक्स के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर बिना मानचित्र स्वीकृत कराए खड़े इस निर्माण पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। प्रवर्तन जोन पांच के अमराई गांव में स्थित नारायण कॉम्प्लेक्स में दो दर्जन से अधिक दुकानों का निर्माण कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतना बड़ा निर्माण एक-दो दिन में नहीं, बल्कि एक वर्ष से अधिक समय में तैयार हुआ होगा। निर्माण के दौरान कॉम्प्लेक्स का ढांचा लगातार खड़ा होता रहा, लेकिन किसी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। यहां तक कि पहली मंजिल पर भी दुकानों का निर्माण कार्य जारी था। एलडीए सूत्रों का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए निर्माण होता रहा और इंजीनियरों ने आंखें बंद रखी। इस दौरान कई इंजीनियरों के अलावा जोनल अधिकारी भी बदले गए। ऐसे में पूरा निगरानी तंत्र सवालों के घेरे में है।

ये भी पढ़ें:Lucknow News: अवैध निर्माण कराने वालों से होती है ढाई लाख रुपये प्रति मंजिल के हिसाब से वसूली

अब कार्रवाई होगी या फाइलों में दब जाएगा मामला?

विजिलेंस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नारायण कॉम्प्लेक्स के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी या मामला धीरे-धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जिस निर्माण को अवैध बताया जा रहा है, उसके खिलाफ एलडीए वही सख्ती दिखाएगा या नहीं, जिसकी बात अधिकारी लगातार करते रहे हैं। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई की जाएगी। लोगों की अपेक्षा है कि यदि कॉम्प्लेक्स में निर्माण नियमों के विपरीत पाया जाता है तो अलीगंज की विवादित इमारत पर हुई बुलडोजर कार्रवाई की तरह यहां भी कठोर कदम उठाए जाएंगे。

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या नारायण कॉम्प्लेक्स अवैध है?
हां, इस निर्माण को अवैध बताया जा रहा है।
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