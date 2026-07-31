Lucknow News: चेन लूटकर भाग रही महिलाओं को मीना ने दबोचा

Lucknow News: ऑटो में सफर कर रही चिनहट कमता की मीना देवी की सूझबूझ और हिम्मत से चेन लूट की वारदात कर भाग रही दो महिला टप्पेबाज राहगीरों की मदद से दबोची गईं। टप्पेबाज महिलाओं के पास से मीना के गले से लूटी गई सोने की चेन भी बरामद हो गई है। टप्पेबाज गैंग की फरार तीन अन्य महिला साथियों की तलाश में विभूतिखंड पुलिस जुटी है। चिनहट के कमता में रहने वाली मीना देवी ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जाने के लिए कमता से ऑटो में बैठी थीं। रास्ते में पांच महिलाएं भी उसी ऑटो में चढ़ गईं।

मीना के मुताबिक जैसे ही ऑटो लोहिया संस्थान के नजदीक पहुंचा। तभी ऑटो में बैठी एक महिला ने जानबूझकर टंगड़ी मारते हुए उनके पैर पर अपना पैर रख दिया। जब मीना ने विरोध किया तो सभी ने उनके गले में पड़ी सोने की चेन की ओर झपट्ट पड़े। उन लोगों ने मीना की सोने की चेन लूट ली। सभी महिलाएं स्पीड कम होने पर ऑटो से तुरंत कूद गईं।मीना ने चालक से ऑटो की रफ्तार बढ़वाई। तुरंत आगे जाकर भाग रही टप्पेबाजों में से दो महिलाओं को राहगीरों की मदद से दबोच लिया। बाकी तीन महिला मौके से फरार हो गईं। राहगीरों की मदद से पकड़ी गई दोनों टप्पेबाज को मीना पकड़कर खुद विभूतिखंड थाने ले गई। विभूतिखंड इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह का कहना है कि दोनों आरोपी महिला ने अपना नाम नेहा और संगीता बताया है। तलाशी में उनके पास से लूटी गई एक चेन भी बरामद हुई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर अन्य तीन महिला टप्पेबाजों को भी पकड़ा जाएगा।