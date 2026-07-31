Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: चेन लूटकर भाग रही महिलाओं को मीना ने दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: - चलती ऑटो में टप्पेबाजी करने वाली पांच में से दो महिला पकड़ी गईं, चेन

Lucknow News: चेन लूटकर भाग रही महिलाओं को मीना ने दबोचा

Lucknow News: ऑटो में सफर कर रही चिनहट कमता की मीना देवी की सूझबूझ और हिम्मत से चेन लूट की वारदात कर भाग रही दो महिला टप्पेबाज राहगीरों की मदद से दबोची गईं। टप्पेबाज महिलाओं के पास से मीना के गले से लूटी गई सोने की चेन भी बरामद हो गई है। टप्पेबाज गैंग की फरार तीन अन्य महिला साथियों की तलाश में विभूतिखंड पुलिस जुटी है। चिनहट के कमता में रहने वाली मीना देवी ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जाने के लिए कमता से ऑटो में बैठी थीं। रास्ते में पांच महिलाएं भी उसी ऑटो में चढ़ गईं।

ये भी पढ़ें:Agra News: ई-रिक्शा में बैठी महिला के गले से उड़ाई चेन

मीना के मुताबिक जैसे ही ऑटो लोहिया संस्थान के नजदीक पहुंचा। तभी ऑटो में बैठी एक महिला ने जानबूझकर टंगड़ी मारते हुए उनके पैर पर अपना पैर रख दिया। जब मीना ने विरोध किया तो सभी ने उनके गले में पड़ी सोने की चेन की ओर झपट्ट पड़े। उन लोगों ने मीना की सोने की चेन लूट ली। सभी महिलाएं स्पीड कम होने पर ऑटो से तुरंत कूद गईं।मीना ने चालक से ऑटो की रफ्तार बढ़वाई। तुरंत आगे जाकर भाग रही टप्पेबाजों में से दो महिलाओं को राहगीरों की मदद से दबोच लिया। बाकी तीन महिला मौके से फरार हो गईं। राहगीरों की मदद से पकड़ी गई दोनों टप्पेबाज को मीना पकड़कर खुद विभूतिखंड थाने ले गई। विभूतिखंड इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह का कहना है कि दोनों आरोपी महिला ने अपना नाम नेहा और संगीता बताया है। तलाशी में उनके पास से लूटी गई एक चेन भी बरामद हुई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर अन्य तीन महिला टप्पेबाजों को भी पकड़ा जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।