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Lucknow News: भाजपा महिला जिला उपाध्यक्ष की फोटो पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: लखनऊ में भाजपा की महिला जिलाउपाध्यक्ष की एडिट फोटो Facebook पर पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी की गई। उन्होंने गोमतीनगर विस्तार थाने में मामला दर्ज कराया। आरोपी ने उनकी फोटो के साथ-साथ उनके परिवार के खिलाफ भी गाली-गलौज की। महिला नेता ने कहा कि इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।

Lucknow News: भाजपा महिला जिला उपाध्यक्ष की फोटो पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी

Lucknow News: लखनऊ। भाजपा की महिला जिलाउपाध्यक्ष की एडिट फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी की गई। जिलाउपाध्यक्ष ने फेसबुक आईडी और यूजर के खिलाफ गोमतीनगर विस्तार थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। थाना प्रभारी गौरव बाजपेयी के मुताबिक महिला भाजपा नेता ने तहरीर देकर बताया कि फेसबुक यूजर गोलू यादव चेतक की आईडी से उनकी फोटो और वीडियो पोस्ट कर अभद्र टिप्पणी की गई। पोस्ट के विरोध पर फेसबुक आईडी यूजर ने उनके परिवारीजन और रिश्तेदारों से भी अभद्रता कर गाली-गलौज की। आरोपी की इस हरकत से उनकी और परिवार की समाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मानसिक रूप से सभी परेशान है।

उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। थानाप्रभारी के मुताबिक फेसबुक आईडी के यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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