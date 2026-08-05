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Lucknow News: भाजपा के दलित पार्षद ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: भाजपा के दलित पार्षद ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा संगठन पर लगाया

Lucknow News: भाजपा के दलित पार्षद ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खोला मोर्चा

Lucknow News: भारतीय जनता पार्टी के सरोजनी नगर द्वितीय वार्ड से पार्षद राम नरेश रावत ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने नगर निगम में पार्षद दल के महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने का आरोप लगाया है। पार्षद राम नरेश रावत मेयर के करीब बताए जाते हैं। -----

उपनेता पद पर एससी-एसटी को मौका न मिलने पर सवाल

पार्षद राम नरेश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाजपा सार्वजनिक मंचों पर एससी-एसटी समाज की चिंता करने की बात करती है, लेकिन जब नगर निगम में पार्षद दल के उपनेता जैसे महत्वपूर्ण पदों के चयन की बात आती है तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के पार्षदों को ही प्राथमिकता दी जाती है। उनका आरोप है कि एससी-एसटी वर्ग के पार्षदों को केवल कोषाध्यक्ष या सचेतक जैसे पद देकर संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है।

पार्टी की नीतियों पर उठाए गंभीर प्रश्न

रावत ने कहा कि आज तक नगर निगम सदन में भाजपा ने किसी एससी-एसटी पार्षद को पार्षद दल का उपनेता या अन्य उच्च पद नहीं सौंपा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एससी-एसटी वर्ग का कोई पार्षद इन पदों की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व से जुड़ा विषय बताया।

2027 चुनाव पर असर पड़ने की चेतावनी

भाजपा पार्षद ने कहा कि केवल चुनाव में टिकट दे देना ही सामाजिक सम्मान और अधिकार सुनिश्चित नहीं करता। दलित वर्ग के पार्षदों को संगठन और सदन के भीतर भी बराबरी का अवसर और सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो इसका असर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है।

सामान्य प्रश्न

पार्षद राम नरेश रावत ने किस मुद्दे पर पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला है?
पार्षद राम नरेश रावत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों को नगर निगम के महत्वपूर्ण पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने का आरोप लगाया है।
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