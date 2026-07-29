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Lucknow News: दबंगों ने बेल्ट और लाठियों से पीटकर युवक की चमड़ी उधेड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - शहीदपथ किनारे बिजनौर इलाके के एक गांव में हुई दुस्साहसिक वारदात - सोमवार रात

Lucknow News: दबंगों ने बेल्ट और लाठियों से पीटकर युवक की चमड़ी उधेड़ी

Lucknow News: बिजनौर के माती रायसिंह खेड़ा गांव में सोमवार रात रंजिश के चलते आधा दर्जन दबंगों ने प्राइवेट नौकरी करने वाले आदर्श यादव को घेर लिया। बेल्ट और लाठियों से पीटकर उसकी चमड़ी उधेड़ दी। बचाव में आदर्श भागा तो सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। फिर असलहा लगाकर उसे घर में बंधक बना लिया। किसी तरह आदर्श ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। आदर्श को बीच सड़क पर पीटते दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। माती गांव के मजरा रायसिंह खेड़ा निवासी अभिषेक यादव की पंकज रावत, सूरज से रंजिश है। अभिषेक के मुताबिक सोमवार रात घर लौट रहा था। इस बीच फिल्पकार्ट वेयरहाउस के पास पंकज, सूरज, गोली, रमन और दो अज्ञात ने उसे घेर लिया। सभी ने उसे पकड़ा और गाली-गलौज कर धक्का मुक्की करने लगे। भागने की कोशिश की तो हमलावरों ने दबोच लिया। इसके बाद बेल्ट और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। हमलावरों ने असलहा निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए उस पर तान दिया। उसे घर उठा ले गए। वहां भी जमकर पीटा। किसी तरह दबंगों के चंगुल से छूटकर अभिषेक ने खुद को बचाया। बुधवार दोपहर अभिषेक को पीटते हुए दबंगों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने हमलावरों को चिह्नित किया। बिजनौर पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर बिजनौर कपिल कुमार गौतम के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है। साक्ष्यों के आधार पर धाराएं बढाई जा रही हैं。

पुलिस पर हमलावरों के खिलाफ मामूली धारा में कार्रवाई का आरोप

आभिषेक के मुताबिक पुलिस ने दबंगों पर मामूली धाराओं में कार्रवाई की। वीडियो वायरल होने पर पुलिस सक्रिय हुई थी। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

आम पूछे जाने वाले प्रश्न

आदर्श यादव पर हमला किसने किया?
आदर्श यादव पर आधा दर्जन दबंगों ने हमला किया।
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