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Lucknow News: सपा ने ले रखी है सनातन को अपमानित करने की सुपारी: भूपेंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: -विधानसभा के घटनाक्रम को लेकर बोला सपा पर हमला लखनऊ, विशेष

Lucknow News: सपा ने ले रखी है सनातन को अपमानित करने की सुपारी: भूपेंद्र

Lucknow News: कैबिनेट मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में हुए घटनाक्रम को लेकर सपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर अपना वास्तविक चरित्र पूरे प्रदेश के सामने उजागर कर दिया। सपा ने सनातन धर्म को अपमानित करने की सुपारी ले रखी है, जो बेहद ही ओछी मानसिकता का प्रमाण है।

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विधानसभा में हंगामा

चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच को जनहित की चर्चा का माध्यम बनाने के बजाय सपा ने उसे हंगामे, अव्यवस्था और राजनीतिक नौटंकी का अखाड़ा बना दिया। यह केवल सदन का नहीं, बल्कि प्रदेश की करोड़ों जनता के जनादेश का भी अपमान है। उन्होंने कहा कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि श्रीराम जन्मभूमि मंदिर जैसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े विषय पर भी समाजवादी पार्टी अपनी तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति से बाज नहीं आ रही है।

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जनता की अपेक्षाएँ

उन्होंने कहा कि जनता तथ्यों, विकास और जनकल्याण पर चर्चा चाहती है, लेकिन सपा के पास न कोई नीति है, न नीयत और न ही जनता के हितों का कोई विजन। इसलिए वह केवल भ्रम फैलाने, शोर मचाने और अराजकता का सहारा ले रही है। प्रदेश की जनता अब तुष्टिकरण, परिवारवाद और गुंडाराज की राजनीति नहीं, बल्कि विकास, सुरक्षा, निवेश और सुशासन की राजनीति के साथ खड़ी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भूपेंद्र चौधरी ने सपा के बारे में क्या कहा?
भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा ने विधानसभा में अपना वास्तविक चरित्र उजागर किया और हंगामा करने का आरोप लगाया।
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