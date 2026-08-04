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Lucknow News: महिला बैंक मैनेजर पर केमिकल अटैक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: - आलमबाग रेलवे कॉलोनी की घटना, कार से खुद पहुंची अस्पताल - कार का शीशा

Lucknow News: महिला बैंक मैनेजर पर केमिकल अटैक

Lucknow News: लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता।आलमबाग रेलवे कॉलोनी में कार सवार बैंक मैनेजर मनप्रीत कौर पर मंगलवार देर शाम करीब 7:30 बजे चेहरे पर केमिकल की शीशी स्कूटी सवार ने उड़ेल दी। आंखों में जलन और दिक्कत होने पर वह खुद कार से आनन फानन अस्पताल पहुंची। इलाज के बाद हालत सामान्य बताई जा रही है।पुलिस स्कूटी सवार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि मनप्रीत का उनके पति से विवाद चल रहा है। सभी बिंदुओं पर पुलिस घटना की तफ्तीश कर रही है। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मनप्रीत कौर मानकनगर इलाके में स्थित सेंट्रल बैंक में मैनेजर हैं।

मंगलवार शाम बैंक से काम खत्म कर रेलवे कालोनी पहुंची। वहां वह कार पार्क करती हैं। कार लेकर घर की ओर जा ही रही थी। इस बीच एक युवक स्कूटी से पहुंचा उसने शीशे पर ठकठक कर खुलावाया। शीशा खोलते ही उसने केमिकल की शीशी उनपर उड़ेल दी। आंखों में जलन और दिक्कत होने लगी। वह खुद कार से अजंता हॉस्पिटल पहुंची। इलाज कराया। अब हालत सामान्य है। संदिग्ध की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है।

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