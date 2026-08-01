Lucknow News: चिल्ड्रेन्स पैलेस स्कूल में मेधावियों का सम्मान
Lucknow News: लखनऊ में चिल्ड्रेन्स पैलेस म्युनिसिपल नर्सरी स्कूल में शनिवार को मेधावी विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने पुरस्कार देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। समारोह में पूर्व छात्रा समृद्धि श्रीवास्तव को 97 प्रतिशत अंक के लिए विशेष सम्मान मिला। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया गया।
Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। चिल्ड्रेन्स पैलेस म्युनिसिपल नर्सरी स्कूल में शनिवार को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल रहा। पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे, वहीं अभिभावकों ने भी उनकी उपलब्धियों पर खुशी जताई। कार्यक्रम में विद्यालय की पूर्व छात्रा समृद्धि श्रीवास्तव को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।
समृद्धि ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 97 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। अपर नगर आयुक्त ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और अन्य विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी।समारोह के दौरान अपर नगर आयुक्त ने विद्यालय परिसर में अमलतास का पौधा भी लगाया। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्या सविता सिंह ने मुख्य अतिथि और उपस्थित अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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