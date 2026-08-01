Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: चिल्ड्रेन्स पैलेस स्कूल में मेधावियों का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: लखनऊ में चिल्ड्रेन्स पैलेस म्युनिसिपल नर्सरी स्कूल में शनिवार को मेधावी विद्यार्थियों के लिए पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने पुरस्कार देकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। समारोह में पूर्व छात्रा समृद्धि श्रीवास्तव को 97 प्रतिशत अंक के लिए विशेष सम्मान मिला। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया गया।

Lucknow News: चिल्ड्रेन्स पैलेस स्कूल में मेधावियों का सम्मान

Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। चिल्ड्रेन्स पैलेस म्युनिसिपल नर्सरी स्कूल में शनिवार को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त ने मेधावी बच्चों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान विद्यालय के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों में उत्साह का माहौल रहा। पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे, वहीं अभिभावकों ने भी उनकी उपलब्धियों पर खुशी जताई। कार्यक्रम में विद्यालय की पूर्व छात्रा समृद्धि श्रीवास्तव को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

समृद्धि ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 97 प्रतिशत अंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। अपर नगर आयुक्त ने उनकी सफलता की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं और अन्य विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा लेने की सलाह दी।समारोह के दौरान अपर नगर आयुक्त ने विद्यालय परिसर में अमलतास का पौधा भी लगाया। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्या सविता सिंह ने मुख्य अतिथि और उपस्थित अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।