Lucknow News: रायबरेली के ओई टीले में निकली रहस्यमयी सुरंग! देखने उमड़ी भीड, अंदर मिली मशाल और प्राचीन गगरी

Lucknow News: बारिश में मिट्टी धंसने से रायबरेली के ओई टीले पर रहस्यमयी सुरंग मिली, संरक्षित धरोहर फिर आकर्षण का केंद्र बनी। सुरंगनुमा संरचना के चलते यह पौराणिक टील

रायबरेली के ओई टीले में निकली रहस्यमयी सुरंग! देखने उमड़ी भीड, अंदर मिली मशाल और प्राचीन गगरी

Lucknow News: विष्णु बाजपेयी, रायबरेली। रायबरेली के हरचंदपुर स्थित ओई टीले पर एक बार फिर कौतूहल का माहौल बन गया है। बारिश के दौरान खेत की मिट्टी धंसने से निकली एक सुरंगनुमा संरचना ने इस पौराणिक टीले को एक बार फिर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना दिया है। दूर-दराज से सैकड़ों लोग इसे देखने उमड़ रहे हैं, और गांव में जिज्ञासा का माहौल बना हुआ है। हरचंदपुर थानाक्षेत्र स्थित ओई टीला जिले की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक धरोहरों में गिना जाता है। यह टीला 1995-96 में ही पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित घोषित किया जा चुका है और इतिहासकारों के अनुसार इसका संबंध 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बुंदेलखंड पर शासन करने वाले चंदेल वंश से माना जाता है। वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा परमाल सिंह, जिन्होंने 1165 से 1203 के बीच शासन किया, उनकी दूसरी रानी इसी टीले पर रहती थीं, और उन्हीं के नाम पर गांव का नाम ओई पड़ा। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि टीला करीब ढाई हजार साल पुराना है।

पुरातात्विक खोज टीले के पुरातात्विक महत्व की पुष्टि समय समय पर मिलती रही है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यहां पहले भी भगवान बुद्ध और महामाया की प्रतिमाएं, मंदिर के अवशेष, नमक भरी हांडी और प्राचीन मुद्राएं मिल चुकी हैं। 1975 में सड़क निर्माण के दौरान खुदाई में प्राचीन खिलौने, खंडित प्रतिमाएं और अन्य धातुएं भी बरामद हुई थीं। टीला समुद्र तल से 24 फुट ऊपर स्थित है और कभी यहां 100 से अधिक कुएं हुआ करते थे, जिनमें से अब सिर्फ दो शेष हैं।

स्थानीय प्रतिक्रिया घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग मौके पर जुटने लगे। ग्रामीणों के अनुसार सोमवार को अकेले करीब 800 लोगों ने संरचना देखी। इसी दिन कुंदनगंज कस्बे से आया एक युवक गड्ढे में उतर गया, जहां उसे एक मशाल और मिट्टी से बनी प्राचीन गगरी मिली। खेत मालिक सुशील मौर्य ने बताया कि दोनों वस्तुएं फिलहाल गड्ढे के अंदर ही रखवा दी गई हैं।

प्रशासन की उदासीनता यह पहला मौका नहीं है जब इस टीले पर ऐसी संरचना मिली हो। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार 1995 से पहले भी मिट्टी धंसने पर इसी तरह की संरचना दिखी थी। तत्कालीन ग्राम प्रधान प्रभुदेई मौर्या की सूचना पर पुरातत्व विभाग ने 1995 से 1996 के बीच सर्वेक्षण कर टीले को संरक्षित घोषित किया था। इसके बाद यहां दोबारा कोई सर्वे नहीं हुआ और ग्रामीण खेती करते रहे।

इतनी ऐतिहासिक अहमियत के बावजूद ताजा घटना पर प्रशासनिक प्रतिक्रिया उदासीनता पूर्ण रही है। पांच दिन बीतने के बावजूद किसी अधिकारी ने मौके का दौरा नहीं किया। खेत मालिक मौर्य ने कहा कि प्रशासन ने अब तक न बैरिकेडिंग कराई है, न पुलिस बल तैनात किया है, जिससे लोग जान जोखिम में डालकर गड्ढे में उतर रहे हैं। शुक्रवार को महाराजगंज एसडीएम ने मौके का निरीक्षण किया, लेकिन गड्ढे के चारों ओर सिर्फ कांटों की बाड़ लगाई गई। जबकि सात साल पहले भी इसी टीले के एक कुएं में भैंस गिरने की घटना हुई थी, जब उसे निकालने उतरा एक व्यक्ति भी हादसे का शिकार हो गया था। इसके बाद ग्रामीणों ने जेसीबी बुलाकर कुआं पटवा दिया था.

रायबरेली की जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि उन्होंने पुरातत्व विभाग को पत्राचार किया है और विभाग की टीम एक दो दिन में गांव का दौरा कर जांच करेगी। पुरातत्व विभाग लखनऊ की निदेशक रेनू द्विवेदी ने कहा कि मामला विभाग के संज्ञान में है और बुधवार को एक टीम मौके पर जाकर जांच करेगी, जिसके बाद पता चलेगा कि वहां वास्तव में क्या मिला है। रायबरेली के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने कहा कि उन्होंने हरचंदपुर थाना प्रभारी को फोर्स तैनात करने के आदेश दिए हैं, जो पुरातत्व टीम के पहुंचने तक मौके पर रहेगी।