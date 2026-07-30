Lucknow News: भाजपा ने आस्था के साथ महापाप व विश्वासघात किया है: अखिलेश
Lucknow News: - भाजपा के संगी-साथियों ने ‘श्रद्धा में सेंधमारी’ की लखनऊ, विशेष संवाददाता समाजवादी
Lucknow News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा और उनके संगी-साथी ‘आस्था के साथ विश्वासघात के महापाप और अपराध’ के दोषी हैं। उन्होंने कहा कि जो भाजपा का साथी, वो रामघाती-महापापी हैं।
भ्रष्टाचार का आरोप
अखिलेश ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि देश की आस्थावान जनता का मानना है कि भाजपा और उनके संगी-साथियों ने ‘श्रद्धा में सेंधमारी’ की है। ‘दान-पात्र’ से जिस तरह चढ़ावा-चंदा चोरी की है, गुप्त दान में महा-घपले किए हैं, दान की रसीद दी ही नहीं है या दान के बदले नकली रसीद छपवाकर दी है यह आस्था के साथ खिलवाड़ है।
अयोध्या की जमीन का मामला
उन्होंने आरोप लगाया है कि अपने लोगों को कौड़ियों के दाम में अयोध्या की जमीनें खरीदवाई गई, फिर उसे बीसों गुना दाम में करोड़ों में मंदिर को बेचकर ट्रस्ट के ‘धर्म-खाते’ को लूटा है। जमीन के सौदे के अशुभ लाभ को आपस में बांटा है। ईमानदार लोगों द्वारा आपत्ति किए जाने पर उन्हें हटाया है। हर जगह अपने भ्रष्ट लोग सेट किया गया, चोरी की राशि की बरामदगी को दर्ज नहीं कराया है।
जांच पर सवाल
सपा मुखिया ने कहा है कि जांच में कुछ भी ‘उल्लेखनीय’ नहीं है, ये कहकर गुमराह किया है। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग और अन्य सबूत मिटाए हैं। जिनकी खुद की जांच चल रही है। उनसे जांच करवाई है, बिना किसी की जिम्मेदारी तय किए, ट्रस्ट के उच्चस्थ पदाधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई है। मंदिर का धन और बहुमूल्य धातुओं को बोरों में भरकर कहीं और पहुंचाया है। ये अक्षम्य ‘महापाप’ है। इसीलिए ‘लोकधन की लूट’ का मुद्दा लोक-संसद तक पहुंचाना और उठाना, हम सब का धर्म सम्मत कर्तव्य है।
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