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Lucknow News: मीडिया कर्मियों पर मुकदमों की हो स्वतंत्र जांच: अजय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: -प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र

Lucknow News: मीडिया कर्मियों पर मुकदमों की हो स्वतंत्र जांच: अजय

Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों एवं स्वतंत्र रिपोर्टरों के विरुद्ध बढ़ती आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में स्वतंत्र जांच एवं आवश्यक हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि यदि पत्रकार जनहित के विषयों पर निर्भय होकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव केवल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व पर भी पड़ेगा। आम जनता को देश एवं प्रदेश के कानूनों के तहत मिले अधिकारों का भी हनन होगा।

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