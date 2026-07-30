Lucknow News: मीडिया कर्मियों पर मुकदमों की हो स्वतंत्र जांच: अजय
Lucknow News: -प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र
Lucknow News: लखनऊ, विशेष संवाददाता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों, डिजिटल मीडिया कर्मियों एवं स्वतंत्र रिपोर्टरों के विरुद्ध बढ़ती आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में स्वतंत्र जांच एवं आवश्यक हस्तक्षेप किए जाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि यदि पत्रकार जनहित के विषयों पर निर्भय होकर रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव केवल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व पर भी पड़ेगा। आम जनता को देश एवं प्रदेश के कानूनों के तहत मिले अधिकारों का भी हनन होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।