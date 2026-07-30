Lucknow News: हादसे में घायल साथी की मदद कर रहे एयरपोर्ट कर्मी को तेज रफ्तार एक्सयूवी ने रौंदा

Lucknow News: एयरपोर्ट कर्मी अपूर्व गुप्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। जब वह सहकर्मी हिमांशु कुमार की मदद के लिए पहुंचे, तब एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। अपूर्व को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार में मातम छा गया।

Lucknow News: दोस्ती का फर्ज निभाने निकले एयरपोर्ट कर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बधवार रात ड्यूटी खत्म कर घर पहुंचने के बाद उसे सहकर्मी के घायल होने की खबर मिली तो वह मदद के लिए पहुंच गए। घायल साथी को दोस्तों के साथ अस्पताल भेजने के बाद खुद वह तेज रफ्तार एक्सयूवी की चपेट में आ गए। हादसे में उसकी मौत हो गई। पीजीआई इंस्पेक्टर सुनील सिंह के अनुसार हादसा बुधवार देर रात अंबेडकर विश्वविद्यालय अंडरपास के ऊपर शहीद पथ पर हुआ। वृंदावन योजना सेक्टर-13 निवासी हिमांशु कुमार (30) बैगेज स्क्रीनिंग कर्मी की बाइक अज्ञात कार से टकरा गई थी। कार चालक मौके से फरार हो गया। हिमांशु चेहरे पर गंभीर चोटों के साथ सड़क पर पड़ा था।

घायल साथी की मदद पराग चुंगी आशियाना निवासी और मूलरूप से कानपुर हटिया के अपूर्व गुप्ता (35) की ड्यूटी रात आठ बजे खत्म हुई थी। घर पहुंचने के बाद उसे हिमांशु के हादसे की सूचना मिली। अपूर्व स्कूटी लेकर मौके पर पहुंचे। एयरपोर्ट के दो अन्य साथी भी वहां आ गए। सभी ने हिमांशु को उठाकर दूसरे साथियों की बाइक से अस्पताल भिजवाया। इसके बाद अपूर्व हिमांशु का बैग लेकर अपनी स्कूटी पर बैठने ही वाले थे कि पीछे से आई तेज रफ्तार महिंद्रा एक्सयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर हालत में अपूर्व को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हिमांशु को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। पुलिस ने एक्सयूवी चालक नीरज उर्फ सिद्धार्थ, निवासी दलाबला खेड़ा फतेहपुर को गिरफ्तार कर लिया है। हिमांशु की बाइक से टक्कर मारकर भागी अज्ञात कार की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

इकलौते बेटे की मौत से टूटा परिवार अपूर्व पत्नी अंजली और 15 माह की बेटी के साथ किराये पर रहते थे। वह माता-पिता दिनेश गुप्ता और सुधा के इकलौते बेटे थे। बहन अमूल्या भी है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। पत्नी बेसुध हो गईं। मासूम बेटी को नहीं पता था कि पिता अब नहीं रहे। बूढ़े माता-पिता का सहारा छिन गया।