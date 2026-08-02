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Lucknow News: प्रधान पति पर मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: प्रधान पति पर मारपीट का आरोप माल। माल में रास्ते में खड़ी कार को हटाने प्रधान पति पर मारपीट का आरोप

Lucknow News: प्रधान पति पर मारपीट का आरोप

Lucknow News: प्रधान पति पर मारपीट का आरोप माल। माल में रास्ते में खड़ी कार को हटाने की बात पर प्रधान पति पर मारपीट कर दो लोगों को घायल करने का आरोप लगा है। पुलिस ने प्रधान पति राजेश कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित प्रकाश ने बताया कि शनिवार शाम सैदापुर बाजार से घर बहरौरा लौटने पर रास्ते में प्रधान पति राजेश अपनी कार सड़क पर खड़ा किए थे। प्रकाश ने गाड़ी किनारे करने को कहा और कई बार हॉर्न बजाया, लेकिन आरोपी प्रधान पति ने कार नहीं हटाई। बल्कि गुस्से में कार से निकलकर गालियां देते हुए प्रकाश व उसकी बेटी पूजा को पीटा, जिसमें पूजा का सिर फट गया। पूजा को सीएचसी से केजीएमयू ट्रॉमा में भर्ती कराया गया है.

युवती का हाथ पकड़ छेड़छाड़

लखनऊ। ठाकुरगंज के तहसीनगंज की युवती ने स्थानीय निवासी अंतरिक्ष कुमार पर सात माह से परेशान, छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि अंतरिक्ष उसे अनजान नंबरों से कॉल करके बात करने का दबाव बनाता है। इंस्टा के जरिए अश्लील मैसेज भेजता है। घर से निकलने पर पीछा कर छेड़खानी करता है। शनिवार को पीड़िता राशन लेने के लिए घर से निकली तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर घसीट लिया। विरोध पर आरोपी ने गालियां देते हुए भाई की हत्या की धमकी दी। ठाकुरगंज इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह चौहान ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज की गई है.

संविधान पाठ के बारे में जागरुकता फैलाई

लखनऊ। सरोजनी नगर विधानसभा वार्ड खारिका प्रथम तेलीबाग चौराहा पर नंदन यादव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय पर संविधान पाठ का आयोजन हुआ। स्वराज ट्रस्ट के संस्थापक की ओर से स्वराज सम्मान अंग वस्त्र पहनकर लोगों को सम्मानित किया गया। संविधान पाठक के बारे में बीजेएसएस संस्थापक अमित सोनकर, महामंत्री मोनू जाटव, स्वराज ट्रस्ट के संस्थापक आरएस स्वराज, ई रिक्शा यूनियन अध्यक्ष मुन्ना लाल यादव, तेलीबाग व्यापार मंडल एवं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष एमएल गुप्ता, मयंक श्रीवास्तव, इंदल सक्सेना, अभिषेक गुप्ता, विशाल यादव, अक्षत कुमार यादव आदि रहे.

FAQs

प्रधान पति के खिलाफ क्या आरोप हैं?
प्रधान पति पर मारपीट का आरोप है और उस पर दो लोगों को घायल करने का आरोप लगाया गया है।
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