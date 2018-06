1 / 5 अलीगंज में रुई के गोदाम में शार्ट सर्किट से लगी आग, दो घर भी आए A fire with short circuits in Rui's warehouse in Aliganj Cotton, warehouse, shirt, circuit, fire अलीगंज में रुई के गोदाम में शार्ट सर्किट से लगी आग, दो घर भी आए चपेट में रुई, गोदाम, शार्ट, सर्किट, आग

2 / 5 अलीगंज में रुई के गोदाम में शार्ट सर्किट से लगी आग, दो घर भी आए चपेट में A fire with short circuits in Rui's warehouse in Aliganj, two houses came in the grip Cotton, warehouse, shirt, circuit, fire अलीगंज में रुई के गोदाम में शार्ट सर्किट से लगी आग, दो घर भी आए चपेट में रुई, गोदाम, शार्ट, सर्किट, आग