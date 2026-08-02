Lucknow News: संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर कलश यात्रा का आयोजन

Lucknow News: संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650 वीं जयंती के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मौर्या द्वारा समरसता संकल्प अभियान के तहत मलिहाबाद विधानसभा के काकोरी में रविवार को कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ बरगद तला मंदिर, काकोरी से भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मौर्य व मलिहाबाद की विधायक जय देवी कौशल ने विधि विधान के साथ किया। इस अवसर पर विजय मौर्य ने कहा कि संत रविदास के विचार सामाजिक समरसता, समानता और मानव कल्याण की भावना को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को संत रविदास के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए।कलश वंदन यात्रा रविदास मंदिर, राम जानकी मंदिर और शीतला माता मंदिर से होते हुए प्राचीन शिव मंदिर टिकैतगंज में समापन हुआ।