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Lucknow News: संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर कलश यात्रा का आयोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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Lucknow News: भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मौर्या द्वारा संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर मलिहाबाद विधानसभा के काकोरी में कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ बरगद तला मंदिर से हुआ। विजय मौर्या ने संत रविदास के आदर्शों की महत्ता पर जोर दिया और समाज से उनके मार्ग पर चलने की अपील की।

Lucknow News: संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती पर कलश यात्रा का आयोजन

Lucknow News: संत शिरोमणि रविदास महाराज की 650 वीं जयंती के अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मौर्या द्वारा समरसता संकल्प अभियान के तहत मलिहाबाद विधानसभा के काकोरी में रविवार को कलश वंदन यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ बरगद तला मंदिर, काकोरी से भाजपा जिलाध्यक्ष विजय मौर्य व मलिहाबाद की विधायक जय देवी कौशल ने विधि विधान के साथ किया। इस अवसर पर विजय मौर्य ने कहा कि संत रविदास के विचार सामाजिक समरसता, समानता और मानव कल्याण की भावना को सुदृढ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज को संत रविदास के आदर्शों से प्रेरणा लेकर उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए।कलश वंदन यात्रा रविदास मंदिर, राम जानकी मंदिर और शीतला माता मंदिर से होते हुए प्राचीन शिव मंदिर टिकैतगंज में समापन हुआ।

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इस अवसर पर मलिहाबाद विधायक जय देवी कौशल, ब्लॉक प्रमुख नीतू यादव, काकोरी ब्लॉक चेयरमैन रोहित साहू, विधानसभा संयोजक एवं जिला मंत्री धीरेंद्र मौर्य 'धीरू', जिला कार्यालय मंत्री रविराज लोधी, मीडिया प्रभारी चिंतामणि पांडेय, मंडल अध्यक्ष विपिन सिंह राजपूत तथा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि शिशिर यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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