किसानों को बिजली बिलों में बड़ी राहत, समय से जमा करने पर 5 फीसदी की छूट

किसानों को नलकूप के बिजली बिलों में बड़ी राहत मिल गई है। तय समय से पहले बिजली बिल जमा कर देते हैं तो पांच फीसदी की छूट( 5% discount on electricity bills deposits on time for farmers ) मिल जाएगी। पहले यह एक प्रतिशत थी। उप्र विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख नलकूप कनेक्शन वाले किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।

प्रदेश में लगभग 10 लाख ग्रामीण नलकूप कनेक्शन वाले उपभोक्ता हैं। इन किसानों को बिजली में छूट बढ़ाने की मांग काफी लम्बे समय से चली आ रही थी। बिजली कंपनियों की ओर से दाखिल याचिका पर फैसला देते हुए आयोग ने इन सभी उपभोक्ताओं की छूट की सीमा को एक प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया है। हालांकि छूट की शर्त भी तय की है। तय समय से पहले और वर्तमान बिल जमा करने पर ही यह छूट मिलेगी। पुराने बिलों या बकाया बिलों पर यह छूट नहीं मिल सकेगी। वहीं किसी तय समय के बाद बिल जमा करने वालों को भी यह लाभ नहीं मिलेगा। लम्बे समय से मांग उठा रहे उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि लाखों किसानों के लिए यह ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से भेंट कर आभार जताया।

पॉवर कारपोरेशन पर वार्षिक 15 करोड़ का बोझ :

नलकूपों को यह छूट देने के कारण यूपी पॉवर कारपोरेशन को तकरीबन 15 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ जाएगा। नियामक आयोग में यह मामला उठा था कि इसे कैसे समायोजित किया जाएगा। उपभोक्ता परिषद ने इसका बोझ अन्य उपभोक्ताओं पर डालने का विरोध किया था। सुझाव आया कि प्रदेश सरकार सब्सिडी दे अथवा पावर कार्पोरेशन कोई अन्य उपाय करे। पावर कार्पोरेशन ने दो नवम्बर को दाखिल अपने जवाब में कहा कि 15 करोड़ रुपये को बिजली कम्पनियां अपने रिटर्न आफ इक्विटी (आरओई