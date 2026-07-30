Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Lucknow News: 5.23 लाख शिक्षकों को जल्द मिलेगा कैशलेस चिकित्सा कार्ड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

Lucknow News: - शिक्षकों में दिखा जोश, ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी - सीएम कैशलेस चिकित्सा योजना

Lucknow News: 5.23 लाख शिक्षकों को जल्द मिलेगा कैशलेस चिकित्सा कार्ड

Lucknow News: लखनऊ, प्रमुख संवाददातायूपी में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के शिक्षक मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ उठाने को खासा उत्साह दिखा रहे हैं। कुल 12.89 लाख शिक्षकों में से 5.23 लाख ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब इन्हें जल्द कैशलेस चिकित्सा कार्ड जारी हो जाएगा। फिर शिक्षक व उनके परिजन सरकारी व निजी अस्पतालों में एक वर्ष में पांच लाख रुपये तक मुफ्त उपचार करा सकेंगे।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आठ जुलाई को वाराणसी में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों के लिए यह सुविधा शुरू की थी। मात्र 22 दिनों में ही लगभग 42 प्रतिशत पात्र शिक्षकों ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

ये भी पढ़ें:Siddhart Nagar News: पोर्टल पर चौंकाने वाली चूक, जन्म 1984 तो सेवानिवृत्ति 1947!

बेसिक शिक्षा विभाग के 11.03 लाख पात्र लाभार्थियों में से 4.57 लाख ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग के 1.47 लाख लाभार्थियों में से 65754 ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। बीते 26 जुलाई को उच्च शिक्षा के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू हुई। उच्च शिक्षा के 38011 पात्र लाभार्थियों में से 17734 ने ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर ली है। यह कुल लाभार्थियों का 47 प्रतिशत है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।