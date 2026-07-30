Lucknow News: घर में बंधक बनाकर किशोरी से दुष्कर्म, विरोध पर पीटा
Lucknow News: मड़ियांव इलाके में एक 14 वर्षीय किशोरी को पड़ोसी द्वारा बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया। किशोरी बेहोश हो गई, और होश आने पर उसने विरोध किया, जिससे आरोपी ने उसे तबीयत से पीटा। किशोरी की मां ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
Lucknow News: मड़ियांव इलाके में 14 वर्षीय किशोरी को घर के अंदर बंधक बनाकर पड़ोसी ने दुष्कर्म किया। दरिंदगी से किशोरी बेहोश हो गई। होश आने पर उसे विरोध किया तो पड़ोसी ने पीटा। इसके बाद धमकाते हुए फरार हो गया। किशोरी की मां ने आरोपी और उसके घरवालों के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। किशोरी मूल रूप से सीतापुर जनपद के मिश्रिख इलाके की रहने वाली है। यहां परिवार के साथ रहती है। किशोरी की मां के मुताबिक सोमवार तड़के बेटी करीब पौने चार बजे घर के बाहर टहलने निकली थी। आरोप है कि इस बीच सीतापुर रोड योजना सेक्टर ए में रहने वाला हर्ष आनंद बेटी से मिला। वह बहला फुलसाकर बेटी को अपने घर ले गया। वहां उसने बंधक बनाकर बेटी से दरिंदगी की। दरिंदगी से वह अचेत हो गई। होश आने पर विरोध किया तो हर्ष ने उसे जमकर पीट दिया। इसके बाद धमकाते हुए भाग निकला। किसी तरह बेटी घर पहुंची और उसने घटना की जानकारी दी। इसके बाद थाने में तहरीर दी। इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा ने बताया कि आरोपी हर्ष आनंद और उसके घरवालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है.
शिकायत पर घरवालों ने कहा कि एक महीने में करा देंगे शादी :
पीड़िता की मां का आरोप है कि वह घटना के बाद वह आरोपी के घर पहुंची। उन्होंने उसके घरवालों से शिकायत की। शिकायत के बाद हर्ष के घरवालों ने कहा कि वह एक महीने में शादी करा देंगे पर पुलिस में शिकायत न करें। मना करने पर हर्ष के परिवारीजनों ने भी धमकी दी थी.
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