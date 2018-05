पंचवें पांचवें मंगल पर भी मन्दिरों में रही पवनसुत की जय जयकार

पांचवां बड़ा मंगल लखनऊ। निज संवाददातामंगल मूरति मारुति नन्दन,,,, के स्वर भोर से ही जेठ के पांचवें बड़े मंगल पर मन्दिरों में गूंज रहे थे। भीषण गर्मी के वावजूद भक्तों का उत्साह देखने वाला था। सुबह हो दापहर हो या फिर शाम हर समय केशरी नन्दन के मन्दिरों में लम्बी लम्बी कतारे देखने को मिली। कोई भक्त हाथो में लड्डू तो कोई हाथों में चोला लिए अपने आराध्य को चढ़ाने लिए कतार में लगे थे। राजधानी के प्रमुख हनुमान मन्दिर अलीगंज का नया हनुमान मन्दिर, पुराना हनुमान मन्दिर, हनुमान सेतु या फिर पक्कापुल स्थित लेटे हुये हनुमान मन्दिर हो सभी मन्दिरों में लाईन में लगे भक्त हनुमान जी का गुणगान करते हुये मन्दिर की ओर आगे बढ़ रहे थे। कटरा बिजन बेग चैपटिया के श्री मरूसूत हनुमान मंदिर में पांचवे बड़े मंगल पर कई कुंतल फूलों से पवनसुत का श्रंगार किया गया। सुबह और शाम जब हनुमान जी की आरती हुई तो लोग झूम उठे। नया हनुमान मन्दिरअलीगंज के नये हनुमान मन्दिर में भोर की आरती के बाद भक्तों की लम्बी कतारे लगनी शुरु हुई जो मध्य रात्रि तक लगी रही। मन्दिर परिसर में और बाहर भण्डारे में साउण्ड पर बज रहे केशरी नन्दन के भजनों से महौल और भक्तमय हो रहा था। शाम को मेले में काफी भीड़ दिखी। महिलाओं और बच्चों ने अपने पसंद की खूब खरीदारी की। कई कुंतल फूलों और बिजली की रंगबिरंगी रोशनी से मन्दिर की आभा बिखेर रही थी। अलीगंज के पुराने हनुमान मन्दिर पवनसुत के जयकारों से मन्दिर गूंज रहा था। सुबह और शाम भक्तों का तांता लगा रहा। मन्दिर में दर्शन करने वाले और प्रसाद पढ़ाने वालों को महंत गोपाल दास जी महाराज लड्डू और गुड़धनिया का प्रसाद दे रहे थे। अमीनाबाद हनुमान मन्दिरअमीनाबाद हनुमान मन्दिर में सिन्दूर और चमेली के तेल से हनुमान जी महाराज का श्रृंगार किया गया। ब्रम्ह मुहूर्त में पुजारी ने आरती की। ‘आरत की जय हनुमान लाला की के स्वर जब गूंजे तो हर कोई अपने आराध्य की स्तुति में लीन हो गये। आरती के बाद मन्दिर अंजनी के लाल के जयकारों से गूंज उठा। तालकटोरा स्थित बालाजी मन्दिर में सोने, चांदी के वर्क से बाबा का श्रृंगार हुआ। लक्ष्मण टीले के पास लेटे हुए हनुमान मन्दिर में सुबह हनुमान जी का विशेष श्रृंगार हुआ। शाम को सुन्दरकांड पाठ के स्वर गूंजे। भजन संध्याश्री हनुमत् सेवा समिति की ओर से विष्णु लोक कालोनी कानपुर रोड, स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर (बालाजी), के परिसर में ज्येष्ठ माह के पांचवें पावन बड़े मंगल पर भजन संध्या उसके बाद सुन्दरकाण्ड का सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। भागवत आश्रम में प्रवचनशिवाजीपुरम, सेक्टर 14, इंदिरानगर के भागवत आश्रम में जेठ के पांचवें बड़े मंगल पर विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आश्रम के संस्थापक प्रमोद दास जी महाराज ने आये सभी भक्तो को बताया 13 जून तक चल रहे अधिमास में जितना भगवान का नाम, कथा प्रवचन हो सके करे। यह माह धर्म-कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। प्रमोद दास नी महाराज ने कहा कि पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन-वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। इस अवसर पर मुमुक्षु सेवा मिशन के अध्यक्ष मिथिलेश दीक्षित, अवधेश दीक्षित आदि लोग मौजूमद रहे। गोमती तट पर बच्चों ने की गोमती आरतीसनातन महासभा की ओर से हर महीने पूर्णिमा पर होने वाली 43वी आदि गंगा मां गोमती महाआरती का भव्य आयोजन मंगलवार को झूलेलाल वाटिका गोमती तट पर किया गया। महाआरती महंत धर्मेंद्रदास महाराज, साध्वी कोयल गिरी, आनद नारायण महाराज के सानिध्य में हनुमान की मूमिका में बने बच्चों ने 11 मंचो से मंगलाचरण, स्वस्तिवाचन, पुष्पांजलि और शंखनाद के साथ आरती की। उसके बाद संयोजक डॉ0 प्रवीण की अगुवाई में हनुमान जी के रूप में बच्चों ने 108 हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित हुआ और आज बच्चों ने श्री राम जी और उनके प्रिय श्री हनुमान जी के रूपो में वृक्षारोपण के साथ 1008 दीपो के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु सभी को संकल्प कराया गया। संचालन संतोष पाण्डेय व पवन कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर भारत भूषण गुप्ता, आशा सिंह, प्रभात वर्मा, वीरेंद्र मिश्र, विश्वास सिंह, मनोज दास, विकास मिश्र, सोनी सिंह, चित्रा श्रीवास्तव, .अनीता वर्मा, अभिजीत विशेन, कमल कपूर, शुभम रावत, कोमल आदि उपस्तिथ रहे। Click here to Reply, Reply to all or Forward