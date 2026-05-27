ये सम्मान इन मेधावियों के लिए यादगार लम्हा: सेशेल्स उच्चायुक्त
महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ में सोमवार को “उड़ान 2026 – गुरुवंदन सम्मान” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और प्राचार्यों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही।
महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ में सोमवार को “उड़ान 2026 – गुरुवंदन सम्मान” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और प्राचार्यों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। इस मौके पर 600 से अधिक छात्र-छात्राएं और 150 से अधिक प्राचार्य एवं शिक्षक मौजूद रहे।
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत में सेशेल्स की उच्चायुक्त हरिसोआ ललातियाना अकूशे रहीं उनके साथ सेशेल्स से आए राकोटोमावो कियाडी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हरिसोआ ललातियाना ने छात्रों और शिक्षकों से मुलाकात की और विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था एवं गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने मेधावी छात्रों से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. भानु प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और मेधावी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर सेशेल्स से आए केड्डी विश्वविद्यालय के कुलसचिव गिरीश छिमवाल, परीक्षा नियंत्रक के के शुक्ला, डिप्टी रजिस्ट्रार राजेश सिंह, सुशांत श्रीवास्तव, सरित घोष और अंशुमान देव गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम में मेधावी छात्रों और शिक्षकों को सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि “उड़ान 2026 – गुरुवंदन सम्मान” कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करना और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों का सम्मान करना है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।