लखनऊ में राष्ट्रपति, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहे सुरक्षाकर्मी, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड भी बुलाए गए

संक्षेप: राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहे। आतंकियों के फिर से सक्रिय होने की वजह से अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी एयरपोर्ट पर नजर आए।

राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहे। आतंकियों के फिर से सक्रिय होने की वजह से अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी एयरपोर्ट पर नजर आए। सुबह से ही सीआईएसएफ के डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्तों की टुकड़ियां वीआईपी हैंगर के आसपास जांच करती दिखाई दीं। बुलेटप्रूफ वाहन भी सिटी एरिया में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे। दिन में 11:05 बजे के करीब राष्ट्रपति का विशेष विमान अमौसी एयरपोर्ट पर उतरा। वीआईपी हैंगर में उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति का काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गया। वापसी में शाम 5:25 बजे राष्ट्रपति वापस एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद उनके विशेष विमान ने 5:40 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक के बल पर मानवता ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटलीजेंस (एआई), डिजिटल ट्रांसफार्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को अधिक चमत्कारिक, सुविधाजनक, सुगम और संसाधान समृद्ध बनाया है। आज का समाज पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है तथा उसके पास आगे बढ़ने के अनेक अ‌वसर हैं, लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ तनाव, मानसिक असुरक्षा और एकाकीपन बढ़ा है। आज आ‌वश्यक है कि हम केवल आगे बढ़ने के ही नहीं बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की यात्रा भी प्रारंभ करें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित ‘विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान (योग)’ के राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह को सबोधित कर रहीं थीं। इससे पहले उन्होंने ब्रह्माकुमारी बहनों को एकता और विश्वास का दिव्य कलश देकर और दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दस मिनट के संबोधन में राष्ट्रपति ने मन, अध्यात्म, भारत की संस्कृति, मूल्य और सरकार की नीतियों पर बात की।