security personnel were deployed at every nook and corner for President murmu In Lucknow
लखनऊ में राष्ट्रपति, चप्पे-चप्पे पर तैनात रहे सुरक्षाकर्मी, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड भी बुलाए गए

राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहे। आतंकियों के फिर से सक्रिय होने की वजह से अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी एयरपोर्ट पर नजर आए।

Fri, 28 Nov 2025 08:38 PMDinesh Rathour हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट पर चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहे। आतंकियों के फिर से सक्रिय होने की वजह से अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान भी एयरपोर्ट पर नजर आए। सुबह से ही सीआईएसएफ के डॉग स्क्वायड, बम निरोधक दस्तों की टुकड़ियां वीआईपी हैंगर के आसपास जांच करती दिखाई दीं। बुलेटप्रूफ वाहन भी सिटी एरिया में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे थे। दिन में 11:05 बजे के करीब राष्ट्रपति का विशेष विमान अमौसी एयरपोर्ट पर उतरा। वीआईपी हैंगर में उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। यहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति का काफिला कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना हो गया। वापसी में शाम 5:25 बजे राष्ट्रपति वापस एयरपोर्ट पहुंची। इसके बाद उनके विशेष विमान ने 5:40 बजे नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी।

गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक के बल पर मानवता ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटलीजेंस (एआई), डिजिटल ट्रांसफार्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को अधिक चमत्कारिक, सुविधाजनक, सुगम और संसाधान समृद्ध बनाया है। आज का समाज पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है तथा उसके पास आगे बढ़ने के अनेक अ‌वसर हैं, लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ तनाव, मानसिक असुरक्षा और एकाकीपन बढ़ा है। आज आ‌वश्यक है कि हम केवल आगे बढ़ने के ही नहीं बल्कि स्वयं के भीतर झांकने की यात्रा भी प्रारंभ करें।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से शुक्रवार को सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित ‘विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान (योग)’ के राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह को सबोधित कर रहीं थीं। इससे पहले उन्होंने ब्रह्माकुमारी बहनों को एकता और विश्वास का दिव्य कलश देकर और दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दस मिनट के संबोधन में राष्ट्रपति ने मन, अध्यात्म, भारत की संस्कृति, मूल्य और सरकार की नीतियों पर बात की।

केंद्र सरकार की नीतियों की सराहा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यतता और संस्कृति ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। भारत सरकार समाज को समावेशी, शांतिपूर्ण और मूल्य आधारित बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। योग और ध्यान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ऐसे ही कदम हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य आधारित शिक्षा जीवन को सुदृढ़ बनाने का एक कदम है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ अभियान शुरू किया जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवनशैली का अभियान है। सरकार द्वारा महिला सम्मान, आत्म निर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में भारत में आयोजित जी-20 समिट की थीम थी- वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यह सभी पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं कि मानवता का भविष्य मानव मूल्यों, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और संरक्षित होगा।

