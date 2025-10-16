Hindustan Hindi News
लखनऊ पीजीआई के शोध का खुलासा, ‘जुवेनाइल इडियोपैथिक गठिया’ का कारण हो सकता है अनुवांशिक

संक्षेप: पीजीआई के शोध में खुलासा हुआ है कि जुवेनाइल गठिया (जेआईए) से पीड़ित 40% बच्चों में इस बीमारी की कड़ी अनुवांशिक होती है। डॉ. लक्ष्मी एमआर की ओर से 361 रोगियों के 8224 रिश्तेदारों के अध्ययन से यह तथ्य सामने आया।

Thu, 16 Oct 2025 04:52 PMGyan Prakash हिन्दुस्तान, लखनऊ। सुशील सिंह
बच्चों में गठिया अनुवांशिक भी हो सकता है। यह सच पीजीआई के एक शोध में सामने आया है। शोध में गठिया पीड़ित 40 फीसदी बच्चों के परिवार व रिश्तेदारों में से किसी एक को यह रोग पहले से था। ये तथ्य पीजीआई में 361 रोगियों के रिश्तेदारों की पुरानी बीमारी के अध्ययन में आए हैं। इस शोध को क्लीनिकल रुमेटोलॉजी जर्नल ने प्रकाशित किया है। ये शोध पीजीआई के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग से डीएम कर चुकी डॉ.लक्ष्मी एमआर ने किया है।

रिश्तेदारों के जोड़ों में दर्द और सूजन थी

पीजीआई के क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग की वर्ष 2024 की डीएम कोर्स की टॉपर डॉ. लक्ष्मी ने बताया कि सर्वे आधारित अध्ययन में मार्च 2023 से 2024 के दौरान संस्थान में इलाज कराने वाले 361 किशोर रोगियों के 8224 रिश्तेदावरों को शामिल किया। एक प्रश्नावली के जरिए इन रोगियों के घर वालों और रिश्तेदारों में इस रोग से जुड़े सवाल पूछे गए। इनसे मोबाइल पर बातकर और इलाज के दस्तावेजों की पड़ताल की गई । इनमें से 40 फीसदी रोगियों के माता- पिता, परिवार व रिश्तेदारों में से किसी एक को पहले से जोड़ों में दर्द,सूजन व अकड़न के साथ हाइपोथायरायडिज्म, आरए स्पोंडिलोआर्थ्रोपैथी आदि ऑटो इम्यून रोग था।

16 वर्ष से पहले शुरू होता है रोग

डॉ. लक्ष्मी के अनुसार जुवेनाइल इडियोपैथिक गठिया (जेआईए) बच्चों में होने वाली एक स्व-प्रतिरक्षित बीमारी है। इसमें जोड़ों में दर्द और सूजन बढ़ने पर अकड़न और चलने-फिरने में परेशानी होती है। यह रोग बच्चों में 16 वर्ष की उम्र से पहले शुरू हो सकता है। शोध में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी विभाग के डॉ. एबल लॉरेंस और डॉ.अमिता

डॉ. लक्ष्मी मिनीकुमारी राहुलन

अग्रवाल की भूमिका अहम रही।

दिल समेत दूसरे रोगों का खतरा

डॉक्टरों का कहना है कि गठिया से कई अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इसमें हृदय, गुर्दे का रोग, विकलांगता हो सकती है। इसके अलावा इसके सूजन की वजह से कोरोनरी धमनी रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। बीमारी बढ़ने पर चलने-फिरने में कठिनाई और जोड़ों की विकृति का कारण बन सकता है।

कारण: यह एक स्व-प्रतिरक्षित (ऑटो इम्मयून) रोग है। इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही जोड़ों पर हमला करती है। इसका सटीक कारण अज्ञात है।

लक्षण:

-जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न (खासकर सुबह के समय) और चलने या अन्य गतिविधियों में परेशानी हो सकती है।

-बुखार, चकत्ते और आंखों की समस्याएं भी हो सकती हैं।

