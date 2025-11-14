Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsलखनऊLucknow-Zoo-Party-On-Wheels-Toy-Train-Booking
लखनऊ जू में वन्यजीवों के बीच टॉय ट्रेन में पार्टी की सुविधा, 50 लोग तक हो सकते हैं शामिल

लखनऊ जू में वन्यजीवों के बीच टॉय ट्रेन में पार्टी की सुविधा, 50 लोग तक हो सकते हैं शामिल

संक्षेप: लखनऊ प्राणि उद्यान में दो वर्षों की कवायद के बाद 'पार्टी ऑन व्हील्स' सुविधा शुरू हो गई है। 5100 रुपये का भुगतान कर टॉय ट्रेन को अधिकतम 50 लोगों की पार्टी के लिए दो घंटे तक बुक किया जा सकता है।

Fri, 14 Nov 2025 08:45 PMGyan Prakash हिन्दुस्तान, लखनऊ। अवनीश जायसवाल
share Share
Follow Us on

पार्टी के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। बर्थ-डे पार्टी हो या कोई अन्य समारोह, यूपी की राजधानी लखनऊ के प्राणि उद्यान में अब कोई भी 'पार्टी ऑन व्हील्स' का आनंद ले सकेगा। दो वर्षों की कवायद के बाद लखनऊ चिड़ियाघर में यह सुविधा शुरू हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लखनऊ प्राणि उद्यान की निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि बाल ट्रेन को 5100 रुपये का भुगतान कर दो घंटे के लिए बुक कराया जा सकेगा। इस पार्टी में कम से कम 30 और अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। चिड़ियाघर की यह ट्रेन यहां घूमने आने वालों को आकर्षित करती है। यह टॉय ट्रेन जू के लगभग सभी बाड़ों के नजदीक से गुजरती है। गति धीमी होने की वजह से बाड़ों में वन्यजीव की फोटो खींचना आसान होता है। मुख्य गेट के पास इस ट्रेन का स्टेशन है जहां टिकट खरीदने वालों की लम्बी कतार लग जाती है।

खान-पान की सुविधा

बुकिंग कराने वाले व्यक्ति प्राणि उद्यान में संचालित कैंटीन व फूडकोर्ट के मेन्यू में से कोई भी पैकेज (300, 400 और 500 रुपये के पैकेज उपलब्ध होंगे) बुक करवा सकेंगे। इस सुविधा से पार्टी के शौकीन लोग पशु-पक्षियों का लुत्फ़ लेने के साथ शानदार पार्टी ऑन व्हील्स का मौका पा सकेंगे।

वर्ष 1969 में शुरू हुई थी टॉय ट्रेन

लखनऊ प्राणि उद्यान में अत्यंत लोकप्रिय पुरानी टॉय ट्रेन पहली बार बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 1969 को शुरू की गई थी। आधुनिकीकरण के बाद नई टॉय ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 01 इंजन और 04 डिब्बे हैं, जिसमें 84 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।

(अधिक जानकारी के लिए: www.lucknowzoo.com)

Gyan Prakash

लेखक के बारे में

Gyan Prakash
Uttar Pradesh Lucknow Lucknow Zoo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।