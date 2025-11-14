लखनऊ जू में वन्यजीवों के बीच टॉय ट्रेन में पार्टी की सुविधा, 50 लोग तक हो सकते हैं शामिल

संक्षेप: लखनऊ प्राणि उद्यान में दो वर्षों की कवायद के बाद 'पार्टी ऑन व्हील्स' सुविधा शुरू हो गई है। 5100 रुपये का भुगतान कर टॉय ट्रेन को अधिकतम 50 लोगों की पार्टी के लिए दो घंटे तक बुक किया जा सकता है।

पार्टी के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। बर्थ-डे पार्टी हो या कोई अन्य समारोह, यूपी की राजधानी लखनऊ के प्राणि उद्यान में अब कोई भी 'पार्टी ऑन व्हील्स' का आनंद ले सकेगा। दो वर्षों की कवायद के बाद लखनऊ चिड़ियाघर में यह सुविधा शुरू हो गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लखनऊ प्राणि उद्यान की निदेशक अदिति शर्मा ने बताया कि बाल ट्रेन को 5100 रुपये का भुगतान कर दो घंटे के लिए बुक कराया जा सकेगा। इस पार्टी में कम से कम 30 और अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। चिड़ियाघर की यह ट्रेन यहां घूमने आने वालों को आकर्षित करती है। यह टॉय ट्रेन जू के लगभग सभी बाड़ों के नजदीक से गुजरती है। गति धीमी होने की वजह से बाड़ों में वन्यजीव की फोटो खींचना आसान होता है। मुख्य गेट के पास इस ट्रेन का स्टेशन है जहां टिकट खरीदने वालों की लम्बी कतार लग जाती है।

खान-पान की सुविधा बुकिंग कराने वाले व्यक्ति प्राणि उद्यान में संचालित कैंटीन व फूडकोर्ट के मेन्यू में से कोई भी पैकेज (300, 400 और 500 रुपये के पैकेज उपलब्ध होंगे) बुक करवा सकेंगे। इस सुविधा से पार्टी के शौकीन लोग पशु-पक्षियों का लुत्फ़ लेने के साथ शानदार पार्टी ऑन व्हील्स का मौका पा सकेंगे।

वर्ष 1969 में शुरू हुई थी टॉय ट्रेन लखनऊ प्राणि उद्यान में अत्यंत लोकप्रिय पुरानी टॉय ट्रेन पहली बार बाल दिवस के अवसर पर 14 नवंबर 1969 को शुरू की गई थी। आधुनिकीकरण के बाद नई टॉय ट्रेन चलाई गई है, जिसमें 01 इंजन और 04 डिब्बे हैं, जिसमें 84 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।