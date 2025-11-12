यूपी के इस जिले में मंदिरों के मुरझाए फूलों से चमकी 90 महिलाओं की किस्मत
संक्षेप: लखनऊ का एक युवा मंदिरों के मुरझाए फूलों से इको-फ्रेंडली उत्पाद जैसे धूप, अगरबत्ती, गुलाल, खाद बना रहा है। शहर की 90 महिलाएं इस पहल से जुड़ी हैं और सालाना लगभग आठ लाख का टर्नओवर कर रही हैं।
मंदिरों में श्रद्धा से चढ़ाए गए जो फूल अक्सर कचरे में तब्दील हो जाते थे, अब वे न केवल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, बल्कि शहर की महिलाओं और युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मार्ग भी खोल रहे हैं।
यह कमाल कर दिखाया है यूपी के लखनऊ के परेश शंकर पांडेय ने। वह अस्त्रधारिणी फाउंडेशन के जरिए 2021 से ‘वीआरंभ’ पहल चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके और छह अन्य के साथ शहर की 90 महिलाएं अलग-अलग जगहों से काम कर रही हैं।
संस्थापक अध्यक्ष परेश शंकर पांडेय ने बताया कि इस पहल का खयाल उनके जन्मदिन पर मिले ढेर सारे बुके को कूड़ेदान में फेंकने के मन न होने से आया। उन्होंने देखा कि मंदिरों में भी भारी मात्रा में फूल फेंके जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने फूलों को रिसाइकिल करने पर रिसर्च शुरू किया। उन्होंने बताया कि अब एक वर्ष में करीब आठ लाख के आसपास का टर्नओवर है। मेरी सामाजिक कार्यों में रुचि मेरी मां प्रतिमा पांडेय की प्रेरणा से आई है। ये महिलाएं वीआरंभ ब्रांड के तहत पर्यावरण के अनुकूल (इको फ्रेंडली) उत्पाद तैयार करती हैं। इनमें मुख्य रूप से धूप बत्ती, अगरबत्ती, ऑर्गेनिक गुलाल, कंपोस्ट (खाद) और रंगीन डाई आदि शामिल हैं।
हनुमान सेतु और हनुमंत धाम से आते हैं फूल
हनुमंत धाम हनुमान सेतु और खाटूश्याम मंदिर जैसे प्रमुख मंदिरों के साथ ही कई छोटे मंदिरों से भी फूल इकट्ठा किए जाते हैं। उत्पादों की खुशबू और शुद्धता पूरी तरह से प्राकृतिक होती है। मुंशी पुलिया से यह स्वदेशी प्राकृतिक उत्पाद देशभर में ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुंशी पुलिया से यह स्वदेशी प्राकृतिक उत्पाद देशभर में ऑनलाइन उपलब्ध करा रहे हैं।
