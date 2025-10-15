'राह की बाधा के प्रति अलर्ट' करेगी खास छड़ी: छात्रों के लिए वरदान बनी स्मार्ट केन

संक्षेप: लखनऊ स्थित डॉ. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय के दृष्टिबाधित छात्र अब स्मार्ट केन के सहारे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इस एडवांस छड़ी में सेंसर लगा होता है। यह रास्ते में आने वाली बाधाओं से पहले ही वाइब्रेट (कंपन) करके उपयोगकर्ता को अलर्ट कर देता है

दृष्टिबाधित दिव्यांगों को अब चलने के लिए किसी के साथ या सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट केन के सहारे वे कदम ताल करेंगे। स्मार्ट केन आने वाली रूकावट से पहले ही अलर्ट कर देगा। जिससे वो पहले ही संभल सकेंगे। किसी भी प्रकार की दुघर्टना व अनहोनी से खुद को बचा सकेंगे।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि के दृष्टिबाधितार्थ विभाग के डॉ. विजय शंकर शर्मा ने बताया कि विवि में अधिक संख्या में छात्र स्मार्ट केन का इस्तेमाल करते हैं। पहले की सफेद छड़ी के मुकाबले स्मार्ट केन में कहीं ज्यादा बेहतर है। यह सफेद फोल्डेबल छड़ी है। लिहाजा इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। इसका इस्तेमाल दृष्टिहीन रास्ते में आने वाली बाधाओं, सीढ़ी, किनारों और जमीन की बनावट को पहचानने के लिए करते हैं। ताकि वे सुरक्षित रूप से चल सकें। सफेद संकेत देता है कि व्यक्ति दृष्टिबाधित है, ताकि अन्य लोग जागरूक रहें और उचित सावधानी बरतें। एल्यूमिनियम की छड़ी में रबर की कवरिंग होती है, जिससे करंट लगने के खतरों से काफी हद तक बचा जा सकता है। छड़ी नीचे से रेड है, जिससे दूर के इंसान को दिव्यांग दिख जाएं।

सेंसर करता है अलर्ट डॉ. विजय शंकर शर्मा ने बताया कि स्मार्ट केन में सेंसर लगा होता है। जो आसपास बाधा होने पर तो वाइब्रेट (कंपन) करता है। जैसे जैसे बाधा नजदीक आती है वाइब्रेशन और अधिक तेज होता है। छड़ी में चार्जेबल बैटरी लगी होती है। कई ऐसी बैटरी हैं जो एक-एक महीने चलती हैं। सेंसर लगाकर घर में टहल नहीं सकते, क्योंकि घर में सब आसपास होता है। इसलिए सेंसर निकाल भी सकते हैं।