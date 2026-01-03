लखनऊ वन विभाग का बड़ा फैसला: लोहे की जगह लगेंगे प्लास्टिक ट्री गार्ड, 2500 पौधों को मिलेगा सुरक्षा कवच

संक्षेप: लखनऊ में पौधों को चोरी और जंग से बचाने के लिए वन विभाग अब लोहे की जगह प्लास्टिक ट्री गार्ड लगाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2500 स्थानों पर लगने वाले ये ट्री गार्ड रात में रिफ्लेक्टर का काम भी करेंगे।

यूपी की राजधानी लखनऊ की हरियाली को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग ने एक बड़ा और आधुनिक कदम उठाया है। अब सड़कों के किनारे लगे पौधों को लोहे की भारी जालियों के बजाय प्लास्टिक के ट्री गार्ड से सुरक्षित किया जाएगा। यह नया बदलाव न केवल सस्ता और टिकाऊ है, बल्कि इससे वर्षों से चली आ रही चोरी और जंग की समस्या भी खत्म हो जाएगी।

वन विभाग के अधिकारी बताते है कि अब तक पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे के ट्री गार्ड का इस्तेमाल होता था, लेकिन इसमें दो बड़ी चुनौतियां थीं। पहला चोरी का डर रहता है। क्योंकि लोहे की जालियां कीमती होने के कारण अक्सर चोरी हो जाती थीं। इससे काफी नुकसान उठाना पड़ता था। इसलिए लोहे के भारी भरकम जालियों को हटाकर प्लास्टिक की हल्की और टिकाऊ ट्री गार्ड से यह समस्या खत्म हो जाएगी। यहीं नहीं लोहे के ट्री गार्ड में जंग लगने की बड़ी समस्या थी। एक से डेढ़ साल में ट्री गार्ड जंग लगकर टूट जाता था और बारिश और नमी के कारण लोहे में जंग और तेजी से लग जाता था, जिससे वे जल्दी टूट जाते थे और पौधों को नुकसान पहुंचता था।

चार राज्यों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में शुरुआत वन विभाग ने पहली बार प्लास्टिक के ट्री गार्ड लगाने का फैसला किया है। इससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इनका सफल प्रयोग किया जा चुका है। वहां के सकारात्मक नतीजों को देखते हुए अब इसे स्थानीय स्तर पर लागू किया जा रहा है।

रात के अंधेरे में उजाला देगा ट्री गार्ड प्लास्टिक के ट्री गार्ड सड़क पर चलने वाले वाहन सवार और राहगीरों को हल्की रोशनी और सुरक्षा का अहसास भी कराएगा। ट्री गार्ड का रंग लाइट ग्रीन (हल्का हरा) रखा गया है। यह रंग रात के अंधेरे में हल्का उजाला (रिफ्लेक्शन) देगा, जिससे सड़क पर चलने वाले वाहनों को डिवाइडर और पौधे स्पष्ट दिखेंगे और दुर्घटनाएं कम होंगी।

ट्री गार्ड की खासियतें, 2500 स्थानों पर लगेगा ट्री गार्ड सस्ता और टिकाऊ है। यह लोहे के मुकाबले काफी किफायती है और लंबे समय तक चलने लायक होगा। अभी शुरूआत में लखनऊ में 2500 स्थानों पर ट्री गार्ड की तैनाती पौधों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले इन्हें शहर के बाहरी इलाकों में लगाया जाएगा, जिसके बाद मुख्य सड़कों के डिवाइडर पर लगे ढाई हजार पौधों को इनसे ढका जाएगा।

क्या बोले अधिकारी- इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे जिले और राज्य के अन्य हिस्सों में भी विस्तार दिया जाएगा। प्लास्टिक ट्री गार्ड न केवल पर्यावरण मित्र साबित होंगे, बल्कि शहरी सौंदर्यीकरण में भी चार चांद लगाएंगे

सितांशु पांडेय, डीएफओ अवधवन प्रभाग