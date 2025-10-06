डिफेंस कारीडोर में ‘देसी आम’ की महक! ब्रह्मोस फैक्ट्री परिसर बनेगा ग्रीन इंडस्ट्रियल हब

लखनऊ स्थित ब्रह्मोस फैक्ट्री परिसर अब केवल मिसाइल निर्माण का केंद्र नहीं, बल्कि हरियाली और देसी फलों का भी केंद्र बनेगा। वन विभाग भटगांव स्थित इस परिसर में 15,000 फलदार और औषधीय पौधे लगाएगा। इनमें करीब 4,000 पौधे केवल देसी आम के होंगे।

यूपी की राजधानी लखनऊ में डिफेंस कारीडोर के रूप में विकसित हुई भटगांव स्थित ब्रह्मोस फैक्ट्री अब जल्द ही देसी आमों से महकेगी। वन विभाग ने अक्टूबर महीने में फैक्ट्री परिसर में 15,000 फलदार और औषधीय पौधों के रोपण की बड़ी योजना तैयार की है।

इस वृक्षारोपण अभियान का खास फोकस देसी आम पर रहेगा। इन 15 हजार पौधों में से करीब 4,000 पौधे अकेले केवला देसी आम के लगाए जाएंगे। इसके अलावा आंवला, अमरूद, बेल, जामुन सहित अन्य औषधीय पौधों का भी रोपण किया जाएगा।

औद्योगिक विकास के साथ प्रकृति संरक्षण लखनऊ के डीएफओ सितांशु पाण्डेय ने इस पहल को आधुनिक हथियार निर्माण के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों के बीच पर्यावरण संतुलन साधना आज की जरूरत है।

डीएफओ ने बताया, इस वृक्षारोपण से परिसर के कर्मचारियों को शुद्ध हवा और हरियाली का लाभ मिलेगा, वहीं स्थानीय पक्षियों और छोटे जीव-जंतुओं को भी प्राकृतिक आवास और भोजन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि देसी पेड़-पौधे लगाने से न सिर्फ पर्यावरण सुधरेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को पारंपरिक फलों और औषधीय पौधों का महत्व भी समझ में आएगा।

‘ग्रीन इंडस्ट्रियल हब’ बनाने का लक्ष्य वन विभाग ने ब्रह्मोस परिसर में पौधे लगाने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। परिसर के अन्दर होने के कारण इन पौधों के जीवित रहने की दर भी अधिक रहने की पूरी संभावना है।