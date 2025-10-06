lucknow-brahmos-factory-green-industrial-hub-fruit-tree-plantation डिफेंस कारीडोर में ‘देसी आम’ की महक! ब्रह्मोस फैक्ट्री परिसर बनेगा ग्रीन इंडस्ट्रियल हब, Lucknow Hindi News - Hindustan
डिफेंस कारीडोर में ‘देसी आम’ की महक! ब्रह्मोस फैक्ट्री परिसर बनेगा ग्रीन इंडस्ट्रियल हब

लखनऊ स्थित ब्रह्मोस फैक्ट्री परिसर अब केवल मिसाइल निर्माण का केंद्र नहीं, बल्कि हरियाली और देसी फलों का भी केंद्र बनेगा। वन विभाग भटगांव स्थित इस परिसर में 15,000 फलदार और औषधीय पौधे लगाएगा। इनमें करीब 4,000 पौधे केवल देसी आम के होंगे।

Gyan Prakash हिन्दुस्तान, लखनऊ अवनीश जायसवालMon, 6 Oct 2025 06:13 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ में डिफेंस कारीडोर के रूप में विकसित हुई भटगांव स्थित ब्रह्मोस फैक्ट्री अब जल्द ही देसी आमों से महकेगी। वन विभाग ने अक्टूबर महीने में फैक्ट्री परिसर में 15,000 फलदार और औषधीय पौधों के रोपण की बड़ी योजना तैयार की है।

इस वृक्षारोपण अभियान का खास फोकस देसी आम पर रहेगा। इन 15 हजार पौधों में से करीब 4,000 पौधे अकेले केवला देसी आम के लगाए जाएंगे। इसके अलावा आंवला, अमरूद, बेल, जामुन सहित अन्य औषधीय पौधों का भी रोपण किया जाएगा।

औद्योगिक विकास के साथ प्रकृति संरक्षण

लखनऊ के डीएफओ सितांशु पाण्डेय ने इस पहल को आधुनिक हथियार निर्माण के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण की प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों के बीच पर्यावरण संतुलन साधना आज की जरूरत है।

डीएफओ ने बताया, इस वृक्षारोपण से परिसर के कर्मचारियों को शुद्ध हवा और हरियाली का लाभ मिलेगा, वहीं स्थानीय पक्षियों और छोटे जीव-जंतुओं को भी प्राकृतिक आवास और भोजन प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि देसी पेड़-पौधे लगाने से न सिर्फ पर्यावरण सुधरेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को पारंपरिक फलों और औषधीय पौधों का महत्व भी समझ में आएगा।

‘ग्रीन इंडस्ट्रियल हब’ बनाने का लक्ष्य

वन विभाग ने ब्रह्मोस परिसर में पौधे लगाने के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। परिसर के अन्दर होने के कारण इन पौधों के जीवित रहने की दर भी अधिक रहने की पूरी संभावना है।

ब्रह्मोस फैक्ट्री, जो सरोजनीनगर तहसील क्षेत्र के भटगांव गांव में स्थित है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 300 करोड़ की लागत से बनी इस फैक्ट्री का उद्घाटन 11 मई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से ब्रह्मोस फैक्ट्री परिसर को ग्रीन इंडस्ट्रियल हब के रूप में पहचान दिलाई जाए, जिससे उद्योग और पर्यावरण के बीच तालमेल की एक मिसाल पेश हो सके।

