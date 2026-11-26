रमाबाई अंबेडकर पार्क में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के समाजिक परिवर्तन मोर्चा की रैली में शामिल होने आए कई दलित वोटर्स ने भावना की बातों से मिलती जुलती बातें ही कहीं और उनकी नाराजगी बसपा के लीडरशिप की ओर साफ नजर आ रही थी।

'मैं, कल रात को ही अपने परिवार के साथ चंद्रशेखर भइया को देखने आ गई थी। हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनता देखना सपना है।', कभी बसपा की वोटर रही 25 साल भावना गौतम ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की लखनऊ में आयोजित पहली रैली में कही। भावना कानपुर से रैली में शामिल होने के लिए अपने परिवार के साथ लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क पहुंची थी। उनका पूरा परिवार बसपा का वोटर रहा था, वहीं मायावती से नाराजगी का कारण पूछने पर भावना ने कहा कि, 'बसपा ने कब हमारे लिए कुछ किया मुझे नहीं याद। वो तो अब दलितों के मुद्दों के सड़क पर भी नहीं उतरती।'

रमाबाई अंबेडकर पार्क में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के समाजिक परिवर्तन मोर्चा की रैली में शामिल होने आए कई दलित वोटर्स ने भावना की बातों से मिलती जुलती बातें ही कहीं और उनकी नाराजगी बसपा के लीडरशिप की ओर साफ नजर आ रही थी।

लखनऊ से बही बदलाव की बयार! संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजिक परिवर्तन मोर्चा ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। वैसे तो रैली में पांच लाख लोगों के जुटने का दावा था, लाख तो नहीं पर बड़ी संख्या में लोगों के इसमें हिस्सा लिया। इस रैला में लगे ओवैसी और उनके पार्टी के पोस्टर हटा दें तो ये भीम आर्मी की ताकत का प्रदर्शन लग रहा था। आजाद समाज पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में रमाबाई अंबेडकर पार्क में पहुंचे थे। हैरानी की बात ये रही कि सूबे के 19 फीसदी मुस्लिम वोटों पर दावा ठोकने वाली ओवैसी की पार्टी के समर्थक काफी कम संख्या में वहां नजर आए। इस बात को थोड़ा और साफगोई से कहा तो मुस्लिम समुदाय के लोग काफी कम संख्या में वहां पहुंचे थे।

वहीं रैली में मेरी मुलाकात सबसे पहले रूपा गौतम से हुई। रूपा बीते 20 सालों से बसपा की समर्थक थी और हर चुनाव में हाथी के निशान पर ही वोट करती। वहीं ओवैसी और चंद्रशेखर आजद के रैली में आने का कारण पूछने पर रूपा ने कहा कि, 'आजाद के पास नहीं जाए तो और कहां जाए। हमारी यानी दलितों की लड़ाई कोई लड़ सकता है आज के समय तो वो चंद्रशेखर ही हैं। कांशी राम जी के जाने के बाद बसपा खराब ही होती चली गई। अब तो हाल ही नहीं पूछिए।' वहीं रूपा से ये पूछने के पर कि चुनाव से पहले राज्य में अगर भापा लाडली बहन योजना जैसी कोई स्कीम लाती है तो उन्होंने कहा कि, 'जो महिलाएं अपने बच्चों का भविष्य बेचना चाहती हैं कुछ पैसों में तो वो बेचें'

बुजुर्गों से हुई चूक को सुधारेंगे रूपा के बाद हमें आगरा से आए धर्मराज मिले। धर्मराज एक बड़े ग्रुप के साथ रैली में आए थे। उन्होंने कहा कि, हम युवाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर चंद्रशेखर ही हमारी लड़ाई सड़क पर लड़ सकते हैं तो जो चूक हमारे बुजुर्गों से हुई उसे हम सुधारेंगे और चंद्रशेखर भाई का पूरा साथ देंगे।

वहीं मंच की ओर जाने पर एक अजब सा नजारा देखने को मिला। मंच पर लगे पोस्टर में से अगर चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी के पोस्ट निकाल दिए जाए तो एक पल को आपको ये बसपा की रैली लगेगी। मंच पर भीमराव अंबेडकर, कांशीराम, ज्तोतिबा फूले समेत तमाम दलित लीडर्स को जगह दी गई थी। वहीं मंच पर आजाद समाज पार्टी और AIMIM की ओर जो भी नेता या वक्ता बोलने आए वो अंत में 'दलित बेटे चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री बनाना है', ये लाइन जरूर दोहराए। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने भी चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने का वादा सबसे किया और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला।

क्या कहते हैं आंकड़े 2027 विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डाले तो कुछ हैरान कर देने वाली बातें भी पता चलेंगी। सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वे के मुताबिक, दलित मतदाताओं में करीब 50 फीसदी ने बीएसपी और 14 फीसदी ने सपा गठबंधन का समर्थन किया था। बीजेपी गठबंधन को क़रीब 28 फीसदी दलित वोट मिले थे। बता दें कि, उत्तर प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जातियों (एससी) की आबादी करीब 21 फीसदी है।